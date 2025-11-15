代表台灣青年參與世衛大會 台大藥學生獲社會奉獻特別獎

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長陳文章（中）今天頒發「學生社會奉獻特別獎」。環境與職業健康科學研究所學生謝佳珩（由左至右）、創新設計學院創新領域學士學位學程學生利昱翰、藥學系學生侯惠珠、氣候變遷與永續發展國際學位學程學生雷元妠獲獎。圖／台大提供
國立台灣大學今天舉行創校97年校慶慶祝大會，頒發「學生社會奉獻特別獎」，今年為鼓勵學生實踐永續發展目標與社會責任精神，增加1名得獎者，獲獎者共4人。得獎人藥學系學生侯惠珠代表台灣青年參加世界衛生大會，並爭取2027年世界藥學學生年會主辦權，她表示，期許能站在醫療與社會的交會點，促進健康平權。

台大學生社會奉獻特別獎，今年授予獎醫學院藥學系學生侯惠珠，理學院氣候變遷與永續發展國際學位學程學生雷元妠 （Mariana Gabrielle Cangco Reyes）、公共衛生學院環境與職業健康科學研究所學生謝佳珩、創新設計學院創新領域學士學位學程學生利昱翰，表彰其關懷社會、發揮利他精神。

侯惠珠致詞時表示，過去就讀以升學為導向的私立學校，高中時期沒有參加過社團與社會服務，直到參與偏鄉賑災第一次感受到助人的力量，後續才投入公共衛生領域，並從社會服務走向國際公共衛生，嘗試向民眾傳達抗生素抗藥性、失智症防治、愛滋病衛教等議題，以傾聽代替說教，希望消除社會對病患的誤解。

侯惠珠說，公共衛生的意義在於理解和連結，「理解民眾的痛點，並和健康連結。」之後陸續參與世界衛生大會，今年再前往肯亞，成功爭取2027世界藥學生年會主辦權，象徵台灣青年被國際看見，相信面對語言、國界組閣，醫藥與健康倡議的本質，是彼此理解且願意合作。

侯惠珠表示，過去5年，終於從社團學生變成將藥學帶入社會實踐的人，期許自己站在醫療與社會的交會點，推動臨床合理用藥、促進健康平權。

菲律賓籍學生雷元妠父母皆為菲律賓的潛水員，其發現因氣候變遷導致珊瑚嚴重白化，海洋景緻已不如過去，因此致力於海洋環境保護與珊瑚礁復育。謝佳珩則投身HIV去汙名化運動，其加入台灣公衛學生聯合會，希望用行動倡議打破偏見，他說，希望有朝一日，社會待愛滋病可如糖尿病、高血壓等慢性病，讓愛滋病不再被難以說出口。

