快訊

瑞芳站值班站長遭旅客施暴！台鐵出錢助提告：嚴厲譴責不法侵害

警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

MLB／官網列FA市場五大先發！評今井達也不及山本由伸「但仍是一流」

在生命轉折點被迫創業 光寶創辦人宋恭源獲台大名譽博士

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學今舉行97年校慶慶祝大會，由校長陳文章（右）授予名譽博士學位予光寶集團創辦人宋恭源（左）。圖／台大提供
國立台灣大學今舉行97年校慶慶祝大會，由校長陳文章（右）授予名譽博士學位予光寶集團創辦人宋恭源（左）。圖／台大提供

國立台灣大學今舉行97年校慶慶祝大會，頒發名譽博士予光寶集團董事長宋恭源，表彰其成就。宋恭源說，當年放棄教職，跟隨產業開放的契機到外商公司當工程師，但他形容，創立光寶集團是偶然、是在生命的轉折點上被迫創業。退休後，改將8成的心力挹注於教育，希望透過教育，讓台灣成為世界的台灣。

台大校長陳文章引言，宋恭源長期耕耘、開啟LED自主研發產業先河，勇於研發突破、締造里程碑，並引領產業發展，以宏觀事業佈局全球連結，並以務實的領導，奠定集團電子資通訊領域領導地位。

陳文章表示，宋恭源更對人才培育有所堅持，其長期挹注設置獎學金、支持經營社區大學。又為提升國際連結，宋恭源大力支持邀請國際學者擔任講座，邀請諾貝爾獎得主來台，更促成台大與頂尖機構合設研究中心，其也創立國際學術學位永續獎，第一年的獲獎者，已於今年獲得諾貝爾獎，依約定將於兩年內來台。

宋恭源表示，光寶的成立是偶然，「他是我生命中的破口。」在於50、60年前的台灣資源缺乏，自己是家中的長子、長孫，於是母親勉勵，要改變家族的命運，唯一方式就是離開偏遠地區到鳳山讀書。

宋恭源說，當年希望找到志業過好日子，於是投入職業學校，一路讀到台北工專（現北科大）。起先曾投入2年教職，但當年碰上政府開放外國公司來台、成立高雄加工區，台灣有了第一家半導體外商公司，於是毅然絕然辭去教職，改進入加工區當工程師，後來一路輾轉到RCA等公司任職，到外商的LED部門成為產品工程師。

宋恭源說，當年每天工作15個小時，本來想再換工作，但朋友暗示，「在台灣已經到頂了，無路可走了。」加上當時已成家，家中還有兩子嗷嗷待哺，只好出來創業。他形容，是在生命的轉折點上被迫創業，但好在過去外商公司的訓練十分扎實，於是短時間內，絕大多數使用LED的公司，都被光寶的產品所取代。

宋恭源也指出，當年大股東多反對光寶上市，希望有錢自己賺，後來經鍥而不捨說服，光寶才走上上市之路，並開起了後續的分紅機制，讓同仁有更好的待遇。

退休後，宋恭源將8成的心力挹注於教育，他也感謝太太，「我要花錢，她沒有第二句話。」希望透過教育挹注，讓台灣成為世界的台灣、讓台灣走進世界。

另外，今年共8人獲傑出貢獻校友，人文藝術類2人，為中文系王安祈、楊儒賓；學術類2人，醫學系吳成文、物理系陳建德；工商類2人，政治系胡定吾、土木系郭敏能；綜合類2人，為法律系賴英照、EMIBA財金所蘇哲生。傑出校友除於校慶公開表揚外，亦將邀請擔任台大通識教育論壇「我的學思歷程」主講人，與學生分享其專業領域及奮鬥過程。

諾貝爾獎 台大
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北淡水區正德國中33週年校慶 趣味活動表演精彩

台南金城國中64週年校慶 韓國姊妹校到訪祝賀

台灣如何30年內拿3座諾貝爾獎？ 中研院長廖俊智：至少要做到4件事

台灣橋樑計畫將邀31諾貝爾得主來台 「石墨烯之父」蓋姆揭序幕

相關新聞

代表台灣青年參與世衛大會 台大藥學生獲社會奉獻特別獎

國立台灣大學今天舉行創校97年校慶慶祝大會，頒發「學生社會奉獻特別獎」，今年為鼓勵學生實踐永續發展目標與社會責任精神，增...

在生命轉折點被迫創業 光寶創辦人宋恭源獲台大名譽博士

國立台灣大學今舉行97年校慶慶祝大會，頒發名譽博士予光寶集團董事長宋恭源，表彰其成就。宋恭源說，當年放棄教職，跟隨產業開...

大學住宿舍每週回家還被室友說怪 大一生：上課動力就是週五回家

一名網友近日在論壇透露，他剛升上大一，開學住校至今每週週五都會搭火車回家，有次學校校外教學要週六下午才會回到學校，但是他仍然打算回學校搭公車去火車站，再回家，接著隔天下午4點搭火車回學校。雖然有被室友說「怪人」，但原PO指出，他很愛家人，每週上課的動力就是週五能搭車回家！

高教濫訴／論文修改38次被告 教授批：霸凌案無差別受理

校園濫訴不只是國教專利。有私大教授被研究生以論文遭修改38次為由控告霸凌，但學生敗訴；也有國立大學教授因「論文格式有誤退稿」被指霸凌，學校正調查中。當高教校園霸凌認定日漸模糊增添師生衝突，面對潛藏的法律風險，誰還敢真心指導學生？

深耕花東20載 台東大學教授張耀中獲「資訊月傑出資訊人才獎」

國立台東大學長年扮演教育科技推動的關鍵角色，該校研發長、資訊工程學系教授張耀中以「科技向善」為核心理念，深耕花東近20年...

文化大學開辦樂齡大學 結合產學推動「健康飲食、活力老化」

中國文化大學以「健康安老」為出發開辦樂齡大學，結合產學專業推動「健康飲食、活力老化」永續行動，以黃豆營養力守護樂齡健康共好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。