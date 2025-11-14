快訊

大學住宿舍每週回家還被室友說怪 大一生：上課動力就是週五回家

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大一生稱，每週上課的動力是週五能夠回家，並分享自己成長於很有愛的家庭。 示意圖／Ingimage
一名網友近日在論壇透露，他剛升上大一，開學住校至今每週週五都會搭火車回家，有次學校校外教學要週六下午才會回到學校，但是他仍然打算回學校搭公車去火車站，再回家，接著隔天下午4點搭火車回學校。雖然有被室友說「怪人」，但原PO指出，他很愛家人，每週上課的動力就是週五能搭車回家！

原PO在Dcard以「上大學後每個禮拜都回家會很奇怪嗎？」為題發文表示，他是一個剛升上大一的人，每週週五都會搭車回家，有次學校週六有類似校外教學的活動，他當天仍選擇搭車回家，隔天下午4點再返至學校，但室友卻說「這樣你也要回去，怪人」。原PO說覺得沒差，像是與朋友結伴遊玩再回家一樣，他稱，反正搭自強號1小時就能到家。

原PO說可能是因為他成長於很有愛的家庭，「我也很愛我的家人，每個禮拜上課的動力就是為了禮拜五能回家」，原本家人跟他說下禮拜再回來又沒關係，但是之後他們又說想什麼時候回來就什麼時候回來。他說「只要看到他們傳訊息問『到宿舍了嗎？有沒有好好吃飯？感冒有沒有吃藥？』我就會忍不住流眼淚，他們也會說『禮拜五就回家了再忍一下就好』」。

原PO再次說，週五能回家是他唯一的動力，之前他會擔心被當成媽寶、爸寶，但是現在他會想「那是因為我的家人愛我、疼我，我過的開心管其他人說什麼」。

有幾位網友回應表示自己大學時也經常回家，「我也是能回家就回家，省兩天餐錢，還能多拿零用錢，很賺」、「我連結婚後也是每個禮拜都要回娘家至少吃個飯呢，家有溫暖幹嘛不回家，而且我要趁我爸媽還健健康康的多跟他們製造美好回憶」、「我大學4年每個禮拜都回家（台北唸書租房子，家在桃園），甚至出社會4年了依舊台北工作，星期五下班就跑回家」、「我每週五上完課後就直接搭高鐵回家，然後週日晚上再回學校」。

有人則說認識類似原PO的人，「我同事從在學校到出社會搬出去住，他每個禮拜都要回家；我朋友在桃園讀書，家住嘉義，他也要每個月都搭高鐵回家」、「大學、研究所我都遇過住宿舍，週週回家的人，其實很常見，會覺得別人奇怪的，通常都是自己見識太少」、「我大一到大三都有室友每星期回家，回家感到快樂當然是能回就回，而且每星期會開心回去，要跟家人關係好才做得到」。

