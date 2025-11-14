深耕花東20載 台東大學教授張耀中獲「資訊月傑出資訊人才獎」

國立台東大學長年扮演教育科技推動的關鍵角色，該校研發長、資訊工程學系教授張耀中以「科技向善」為核心理念，深耕花東近20年，推動數位學習與AI教育，讓偏鄉孩子也能站上數位時代的舞台。憑藉卓越的研究與教育實踐，張耀中近日榮獲2025年「台灣資訊月傑出資訊人才獎」，成為台東地區首位獲此殊榮的教授。

AI教育普及化 讓台東與世界接軌

台東大學近年積極布局人工智慧教育與應用發展，學校整合資訊工程、教育科技與師資培育資源，並協助地方中小學建置智慧校園並導入AI課程。

張耀中帶領研發處與資訊團隊，協助台東地區教師發展AI教學模組，推動AI素養教育。他曾擔任「鴻海AI種子教師東部講座主講人」，並參與教育部「智慧學習精進方案」、「科技輔助自主學習計畫」等，全力培育地方AI師資。他說：「AI教育的推廣，讓臺東孩子的學習不再被地理限制，而能與全球同步。」這不只是技術上的進步，更是教育平權的具體實踐。

「大家都往城市走，我想讓科技在偏鄉萌芽」

2006年取得國立東華大學資訊工程博士學位後，在台北土生土長的張耀中卻選擇「東漂」，加入台東大學。他說：「很多人往城市走，我想看看能不能讓科技在偏鄉發芽。」這一待，就是近20年。他參與教育部「數位學習」、「科技輔助自主學習」、「MOOCs課程推動」、「新興科技教育遠距示範服務」等多項試辦計畫，協助宜蘭、花蓮、台東學校建立數位學習環境。同時參與「智慧校園建置」與「教育網路優化」專案，改善偏鄉網路基礎設施，讓東部得孩子能在穩定的網路環境中學習。「我常告訴學生，科技最美的地方，是能讓世界變得更公平。」張教授說。

在張耀中的推動下，花東地區的學校不僅擁有現代化網路環境，也開始導入人工智慧、雲端運算與邊緣計算應用，協助中小學建立校園智慧管理系統，實現校園網路監測、智慧教室與遠距自主學習之整合。他同時受邀擔任國家文官學院人工智慧實作課程講座，推廣人工智慧教育，協助教師將AI融入教學設計。

張耀中的研究領域橫跨行動通訊網路、智慧物聯網、雲端運算與資訊安全，至今已發表超過70篇國際期刊與研討會論文。他連續19年獲國科會補助研究計畫，連續11年榮獲「獎勵特殊優秀人才」。他強調，研究的價值不僅在理論貢獻，更在「能否回應地方需求」。他的團隊研發的雲端監控與物聯網技術，應用於智慧農業與遠距教育場域，實現「科技為地方服務」的初衷。

從都市到偏鄉、從研究室到實務前線，張耀中以專業、熱情與信念，實踐科技教育的理想。他讓資訊不只是知識，更是行動；不只是技術，更是改變，實踐「科技向善」的理念。

讓東部孩子都能在地學習、連結世界

而這幾年隨著AI浪潮席捲全球，台東大學在AI教育發展中採取「研究、教學、實踐」三軸並進策略。張耀中說，AI不應只是學術研究，更要能解決地方問題、服務社會需求。他與校內教師團隊共同推動AI應用於智慧農業、環境監測等領域，讓AI真正走入生活。透過跨系所合作與產官學連結，臺東大學正逐步成為東部AI應用的創新樞紐。

台東大學校長鄭憲宗表示，學校將持續支持AI教育的推動，結合師資與研究能量，讓AI科技成為地方創新的驅動力。目前學校正積極推動東部AI產學大聯盟工作，結合學術界與產業界力量，推動東部地區文創、觀光、農業與照護等產業的AI化，開創東部新綠色產業的發展藍圖，同時建立花東AI教育示範，持續縮短城鄉數位落差，讓每一位學子都能在地學習、連結世界。

