文化大學開辦樂齡大學 結合產學推動「健康飲食、活力老化」

中國文化大學以「健康安老」為出發開辦樂齡大學，結合產學專業推動「健康飲食、活力老化」永續行動，以黃豆營養力守護樂齡健康共好。

中國文化大學秉持「健康安老、樂齡共學」的理念，開辦樂齡大學課程，以全方位學習陪伴長者開啟第二人生。此次課程結合文大優秀的師資團隊，亦積極鏈結校友與社會資源，共同打造兼具知識啟發與健康促進的學習環境，呼應「樂齡學習、健康共好」的核心精神。

為推動長者在生活中實踐健康力行，文化大學結合產學專業力量，啟動「健康飲食、活力老化」永續行動，從飲食教育、運動促進到心理健康，全面提升銀髮族的生活品質，實踐身心靈的整體健康。

有鑑於政府推動「學童班班喝國產產銷履歷豆漿、個個都健康」政策，有效促進兒童營養均衡與成長發展，文化大學樂齡大學特別以此為借鏡，也推出「人人喝豆漿，樂齡好健康」的創新健康行動，期望透過每日一瓶營養黃豆漿，確保長者攝取足夠優質植物性蛋白質與營養素，提升身體機能與生活品質。

本計畫獲得同為文大校友的嘉農農產加工生產合作社黃家均理事主席的全力支持，慷慨提供每位樂齡大學學員上課期間每日一瓶由台大醫院新竹台大分院認證的國產產銷履歷黃豆漿。透過規律攝取高品質植物蛋白，幫助學員增進蛋白質吸收、維持肌肉量、提升肌耐力與行動能力，讓長者不僅快樂學習，更能充滿活力地迎接每一天。

文化大學家庭科學系王惠珠主任強調：從醫學與營養學角度分析，黃豆漿富含植物性蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂、維生素B群與鈣質，是長者的「植物性健康金飲」，是高齡者維持健康不可或缺的天然來源。其中，黃豆蛋白的胺基酸組成完整，維持肌肉量，有助預防肌少症與提升肌耐力；大豆異黃酮可降低膽固醇、保護心血管健康、減少動脈硬化風險；植物性雌激素，穩定荷爾蒙，有助女性熟齡族群延緩骨質流失；豆漿中的可溶性纖維，促進腸道代謝與血糖穩定，有助腸道健康與代謝平衡；好處多多。

黃家均理事主席表示：嘉農合作社所提供的豆漿全數採用台灣在地非基改大豆製成，台灣大豆相當珍稀，不到進口的1%，不僅落實食農教育與在地食材理念，也縮短運輸距離，達到節能減碳的永續效益。文化大學以行動支持在地農業，推動地球永續發展（SDGs），展現大學社會責任。

「我們希望長者來上課不只是學習知識，而是讓健康成為每天的習慣。」中國文化大學王子奇校長表示，透過每天一瓶豆漿，不僅補足蛋白質，更傳遞「學習與健康並進」的生活哲學。未來樂齡大學將持續深化「健康飲食、活力老化」的產學合作模式，整合醫學、營養學與社會教育資源，推動健康促進與終身學習，讓長者不僅「快樂學習」，更能「健康樂活」，共同邁向永續、共好的新時代。

文化大學楊馥如教務長強調：樂齡大學的課程設計涵蓋藝術、健康促進、心靈成長與智慧生活等多元主題。學員們在課堂上學習書畫、音樂、養生與科技應用，同時在飲食上實踐健康選擇，形成從「知識到行動」的正向循環。在「人人喝豆漿，樂齡好健康」的行動號召下，文化大學持續為長者開啟持續學習的舞台，更以教育為媒介，推動健康、永續與幸福的共好願景。

