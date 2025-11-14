中山大學永續辦公室揭牌 推動校園治理邁向新階段

快訊

中央社／ 高雄14日電

國立中山大學永續辦公室」今天揭牌。校方表示，將結合中山大學的研究強項及在地需求，打造友善共好的校園環境，推動校園內從研究、教學到生活場域的永續行動。

中山大學校長李志鵬致詞表示，永續已成為全人類必須立即面對的核心議題。近日台灣才經歷罕見的11月颱風，這樣反常現象過去並不常見，如今卻因全球暖化與極端氣候加劇而逐漸被視為常態，彷彿大自然正在透過頻繁的氣候訊號，不斷提醒人類環境變遷的迫切性。

李志鵬說，中山大學長期推動與永續相關的行動，早在10多年前便從ESG的環境、社會與治理三大面向著手，包括校園節能、綠色建設、多元獎助學金、社會責任實踐到制度創新等面向，讓永續精神融入教學、研究、生活與地方合作，並以具體成果獲得「國家永續發展獎」等肯定。

中山大學副校長兼永續長郭志文表示，為了讓永續治理更具系統性與前瞻性，今年6月的校務會議正式通過成立校級「永續發展辦公室」，並於今天揭牌，象徵校務治理進入以永續為核心的新階段。

郭志文表示，永續發展辦公室短期將以既有的永續報告書為依據，全面盤點中山在環境、社會、學術3大領域的資源與成果，並整合各項資訊，深化對利害關係人及重大議題的調查，進一步建置成效評估與揭露平台，提供永續發展委員會制定年度策略的重要依循。

長期目標則是從環境、產業、生活到社會4大範疇展開布局，結合中山大學的研究強項及南台灣的在地需求，期望打造友善共好的校園環境，推進永續治理並邁向2048年達成碳中和的校園願景，同時協助南台灣各產業與社會系統完成永續轉型。

