高行健為台師大線上開講 探討跨界創作自由精神

中央社／ 台北14日電

諾貝爾文學獎得主高行健受國立台灣師範大學邀請，13日透過線上演講「跨界的創作」，分享跨越語言、文化與藝術邊界的創作歷程，期許藝術家不被形式限制，展現創作自由精神。

台師大今天發布新聞稿表示，高行健從法國巴黎與台灣連線開講，吸引眾多人文學科與藝術領域學者參與。1小時演講與對談中，高行健從自身跨越語言、文化與媒介經驗談起，指出當代藝術創作應超越國界、文化與政治框架，回歸創作自由與人性思考。

高行健近年作品如神話史詩劇「山海經傳」、電影詩「美的葬禮」融合多媒體、多語種與多文化形式，主張跨界創作是源於人對自由的渴望，年輕世代藝術家不該被潮流與市場綁架，如果能自由遊走於詩、畫、戲劇與音樂間，不被形式限制，才是真正創作之境。

台師大校長吳正己表示，高行健藝術創作不只是表達，更是追尋真理與精神自由方式。期許台師大未來持續以開放、自由態度擁抱創作，讓思想與藝術自由流動、相互啟發。

台師大曾聘高行健為講座教授，建立深厚情誼，高行健更將歷年近600件創作贈予台師大保存，設「高行健資料中心」，保持緊密連結。高行健去年出版新書「呼喚新文藝復興」後，台師大美術館也辦「心象繪畫展」，展出高行健水墨與版畫作品。

高行健 台師大 語言
