科學治理迎戰氣候與轉型 中山大學「永續辦公室」揭牌

面對愈趨頻繁的氣候異常與全球環境挑戰，高等教育機構在知識創新與社會影響力上扮演關鍵角色。為強化校務治理與淨零轉型的整體布局，中山大學14日正式揭牌成立「永續辦公室」，以科學化策略、跨域合作與在地連結為核心，全面推動校園從研究、教學到生活場域的永續行動，展現大學在面對未來挑戰時的前瞻眼光與責任承擔。

中山大學校長李志鵬表示，永續已成為全人類必須立即面對的核心議題。近日台灣才經歷罕見的11月颱風，這樣的反常現象過去並不常見，如今卻因全球暖化與極端氣候加劇而逐漸被視為常態，彷彿大自然正在透過頻繁的氣候訊號，不斷提醒人類環境變遷的迫切性。

中山大學長期推動與永續相關的行動，早在十多年前便從ESG的環境、社會與治理三大面向著手，包括校園節能、綠色建設、多元獎助學金、社會責任實踐到制度創新等面向，讓永續精神融入教學、研究、生活與地方合作，並以具體成果獲得「國家永續發展獎」等肯定，展現學術機構於社會中的責任與影響力。

為了讓永續治理更具系統性與前瞻性，中山大學於今年六月的校務會議正式通過成立校級「永續發展辦公室」，並於今日揭牌，象徵校務治理進入以永續為核心的新階段。

中山大學副校長兼永續長郭志文指出，早在2018年，學校便成立跨院一級「社會實踐與發展研究中心」，統籌大學社會責任（USR）推動工作。2021至2022年間，學校再將社發中心與校友服務中心整合為「校友服務暨社會責任中心」，讓USR成為正式的一級編制，同時串聯校外與校友資源，使永續與社會參與能量得以深化與擴大，為此次成立永續發展辦公室奠定基礎。

中山大學永續辦公室強調，新永續發展LOGO以紅、黃、藍、綠四色象徵永續治理的不同面向：紅色代表推動產業與研究的積極熱情，黃色象徵社會關懷的溫暖同理，藍色展現中山大學緊鄰海洋、守護海洋資源的承諾，綠色則呼應自然環境的純淨與真誠。

永續發展辦公室短期將以既有的永續報告書為依據，全面盤點中山在環境、社會、學術三大領域的資源與成果，並整合各項資訊，深化對利害關係人及重大議題的調查，進一步建置成效評估與揭露平台，提供永續發展委員會制定年度策略的重要依循。推廣方面則將透過鼓勵機制、課程設計、校級活動與跨界合作等形式，讓永續不只是一個概念，而能成為師生與社會夥伴共同實踐的日常行動。

長期而言，中山大學的永續藍圖將與2050國家淨零轉型策略相互對應，從環境、產業、生活到社會四大範疇展開布局，結合中山大學的研究強項及南臺灣的在地需求，期望打造友善共好的校園環境，推進永續治理並邁向2048達成碳中和的校園願景，同時協助南臺灣各產業與社會系統完成永續轉型。中山大學永續辦公室的成立，不僅象徵校園治理邁向更成熟與系統化，也宣告該校將持續以科學、教育與社會合作的力量應對地球所面臨的永續挑戰。

今日活動也特別邀請長期研究大學永續教育的臺師大永續管理與環境教育研究所名譽教授張子超，特別分享全球永續發展脈絡，以及國際大學永續評比系統（STARS)的介紹，特別強調永續的概念，除了是大學追求卓越的傳統之外，更應透過不同的指標，思考大學對於整體環境與社會的責任。

