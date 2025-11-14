中原大學攜手社區創生 重現大溪福廊古道洗衫坑美景

桃園市大溪福廊古道「洗衫坑」是居民百年生活場域，中原大學建築系教授陳宣誠參與文化局社區藝術計畫，率建築、室設、地景學系30多位學生，以「生活即美學」為核心，改造原本暗、舊的洗衫坑，蛻變為融合自然、工藝與人情味的社區新聚點。

陳宣誠表示，第一次踏入洗衫坑便被這與水相連的環境吸引，天然的湧泉、荷花池、水田、竹林與老屋，構成獨特的生活風景。改造前的洗衫坑由6根RC柱支撐平屋頂，長年落葉堆積導致結構變形、滲漏，加上私接管線纏繞棚架，凌亂彷彿違建。

改造計畫結合「地景的採集與創造」課程，也是中原大學建築系USR（大學社會責任）計畫的延伸，學生分組執行地景觀察、田野訪談、模型製作、構築實作與影像紀錄。從繪製湧泉流向，與居民「水的記憶地圖」開始，再以陶土模型轉譯地形記憶，最終完成棚架與座椅的實體構築。

新的斜頂棚架以寬版鐵木構成，整合竹林視覺、管線收納與座椅設計，居民能在光影變化中洗衣、聊天或休憩。改造後不僅恢復場域的使用功能，更讓空間的美學與生活感重新流動。

陳宣誠指出，這個計畫不是去設計一個新造型，而是學習如何在現有生活，進行微小而深刻的調整。所謂美學，不在形，而在人與人、人與環境、人與材料之間能否互相體諒、共存共生。教學現場若能走入社區，學生所學「空間思考」才真正與社會連動，也讓建築教育回到「為人而建」的初衷。

一德社區的居民分享，每天都會來這裡洗衣服，看學生幫忙整修真的很感動。以前漏水又暗，現在變得乾淨又舒服，抬頭就能看到竹林，感覺又回到以前那種自然的生活。

文化局長邱正生參觀現場時，肯定陳宣誠教授主持整個改造計畫，也感謝中原師生與在地團隊歷時1年耕耘，成就今日的成果。

中原大學表示，藝術進入社區計畫由文化局主辦，大溪區公所與一德社區發展協會執行，並獲議員李柏坊及立委邱若華支持；文化局文發科與桃園市文化基金會城市創意設計中心長期協助，是政府、學校與社區合作的典範。成果將納入社區美學改造示範點推廣計畫，作為後續教育擴散及社區導覽的基地，延續計畫生命力。 中原大學建築系、室設系與地景系學生在現場實作改造架構放樣。圖／中原大學提供 改造前的洗衫坑屋頂堆積落葉，變形、漏水。圖／中原大學提供 中原學生與社區居民創作洗衫坑的記憶陶土模型。圖／中原大學提供 改造後的洗衫坑全景，斜頂木構映襯竹林天際線。圖／中原大學提供 桃園文化局、民代與居民參觀改造後的洗衫坑。圖／中原大學提供

