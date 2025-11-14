快訊

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

聽新聞
0:00 / 0:00

中原大學攜手社區創生 重現大溪福廊古道洗衫坑美景

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中原大學設計學院學生走入洗衫坑實地勘查，學習與地方協作及共創。圖／中原大學提供
中原大學設計學院學生走入洗衫坑實地勘查，學習與地方協作及共創。圖／中原大學提供

桃園市大溪福廊古道「洗衫坑」是居民百年生活場域，中原大學建築系教授陳宣誠參與文化局社區藝術計畫，率建築、室設、地景學系30多位學生，以「生活即美學」為核心，改造原本暗、舊的洗衫坑，蛻變為融合自然、工藝與人情味的社區新聚點。

陳宣誠表示，第一次踏入洗衫坑便被這與水相連的環境吸引，天然的湧泉、荷花池、水田、竹林與老屋，構成獨特的生活風景。改造前的洗衫坑由6根RC柱支撐平屋頂，長年落葉堆積導致結構變形、滲漏，加上私接管線纏繞棚架，凌亂彷彿違建。

改造計畫結合「地景的採集與創造」課程，也是中原大學建築系USR（大學社會責任）計畫的延伸，學生分組執行地景觀察、田野訪談、模型製作、構築實作與影像紀錄。從繪製湧泉流向，與居民「水的記憶地圖」開始，再以陶土模型轉譯地形記憶，最終完成棚架與座椅的實體構築。

新的斜頂棚架以寬版鐵木構成，整合竹林視覺、管線收納與座椅設計，居民能在光影變化中洗衣、聊天或休憩。改造後不僅恢復場域的使用功能，更讓空間的美學與生活感重新流動。

陳宣誠指出，這個計畫不是去設計一個新造型，而是學習如何在現有生活，進行微小而深刻的調整。所謂美學，不在形，而在人與人、人與環境、人與材料之間能否互相體諒、共存共生。教學現場若能走入社區，學生所學「空間思考」才真正與社會連動，也讓建築教育回到「為人而建」的初衷。

一德社區的居民分享，每天都會來這裡洗衣服，看學生幫忙整修真的很感動。以前漏水又暗，現在變得乾淨又舒服，抬頭就能看到竹林，感覺又回到以前那種自然的生活。

文化局長邱正生參觀現場時，肯定陳宣誠教授主持整個改造計畫，也感謝中原師生與在地團隊歷時1年耕耘，成就今日的成果。

中原大學表示，藝術進入社區計畫由文化局主辦，大溪區公所與一德社區發展協會執行，並獲議員李柏坊及立委邱若華支持；文化局文發科與桃園市文化基金會城市創意設計中心長期協助，是政府、學校與社區合作的典範。成果將納入社區美學改造示範點推廣計畫，作為後續教育擴散及社區導覽的基地，延續計畫生命力。

中原大學建築系、室設系與地景系學生在現場實作改造架構放樣。圖／中原大學提供
中原大學建築系、室設系與地景系學生在現場實作改造架構放樣。圖／中原大學提供
改造前的洗衫坑屋頂堆積落葉，變形、漏水。圖／中原大學提供
改造前的洗衫坑屋頂堆積落葉，變形、漏水。圖／中原大學提供
中原學生與社區居民創作洗衫坑的記憶陶土模型。圖／中原大學提供
中原學生與社區居民創作洗衫坑的記憶陶土模型。圖／中原大學提供
改造後的洗衫坑全景，斜頂木構映襯竹林天際線。圖／中原大學提供
改造後的洗衫坑全景，斜頂木構映襯竹林天際線。圖／中原大學提供
桃園文化局、民代與居民參觀改造後的洗衫坑。圖／中原大學提供
桃園文化局、民代與居民參觀改造後的洗衫坑。圖／中原大學提供

文化局 建築 中原大學
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南投農村再生成果展 綻放產業活化、生態保育持續力

竹縣18歲女離家失聯9日 桃園大溪警山區巡邏找到人

衛福部推社區型戒癮新模式 6機構助藥癮者重返社會、開創新人生

坡地社區防災複雜！黃心華籲整合事權並修法 侯友宜允研議

相關新聞

中原大學攜手社區創生 重現大溪福廊古道洗衫坑美景

桃園市大溪福廊古道「洗衫坑」是居民百年生活場域，中原大學建築系教授陳宣誠參與文化局社區藝術計畫，率建築、室設、地景學系3...

亞大量子AI研討會 聚焦醫學應用

「量子人工智慧與生命未來：二○二五國際學術研討會」昨起在亞洲大學登場，匯集國內外人工智慧、量子科技、生醫與中醫領域的頂尖...

探討量子人工智慧應用 亞大舉辦國際學術研討會

「量子人工智慧與生命未來：2025國際學術研討會」今明兩天亞洲大學舉辦，探討量子人工智慧在醫療、生命科學與長壽科技等領域...

台東大學AI教育帶動東部數位翻轉 張耀中教授獲傑出資訊人才獎

國立台東大學長期推動科技教育，讓偏鄉孩子也能站上數位時代舞台。資訊工程學系教授、研發長張耀中以「科技向善」為核心理念，深...

影／源於苗栗社區大學 描律油彩學會聯展中興畫廊登場

苗栗縣文化觀光局今天起至11月30日在中興畫廊展出苗栗縣描律油彩創作研究學會會員油畫聯展。文觀局指出，描律油彩學會成立至...

僑生遭詐團吸收 馬文君籲跨部會防護「別讓人才變人頭」

僑委會推動「112至115年擴大培育及留用僑生計畫」，吸引僑生來台就學就業，但近兩年中途返國人數倍增。立委馬文君指出，部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。