亞大量子AI研討會 聚焦醫學應用

「量子人工智慧與生命未來：二○二五國際學術研討會」昨起在亞洲大學登場，匯集國內外人工智慧、量子科技、生醫與中醫領域的頂尖學者與專家，共同探討量子人工智慧（ＱＡＩ）在醫療、生命科學與長壽科技等領域的最新發展。

教育部次長劉國偉致詞時肯定亞大在ＡＩ、生醫與量子科技的耕耘和表現。校長蔡進發說，此次研討會展現亞大在智慧健康與量子研究上的研發能量，也深化與美國哈佛、ＵＣＬＡ、輝瑞、ＩＢＭ等國際機構合作，將持續推動量子生醫研究、智慧健康技術創新。

研討會邀請各領域專家參與，ＩＢＭ全球數位健康研究首席Jeff Rogers，談量子ＡＩ推升智慧醫療系統與臨床決策能力。美國ＵＣＬＡ東西醫學中心主任Ka-Kit Hui，探討量子、ＡＩ與東西醫整合。

輝瑞ＡＩ應用與外部創新總監Pei-Yun Sabrina Hsueh，介紹藥廠以ＡＩ驅動醫藥研發。美國哈佛醫學院Felipe Fregni教授分享在神經復健、非侵入式腦刺激與量子運算。

台北市立關渡醫院院長陳亮恭談ＡＩ與量子科技在高齡健康與長壽醫學的應用。中醫大學副校長蔡輔仁談ＡＩ在藥物開發與基因醫學上突破。中醫大中醫學院院長顏宏融、中醫部主任黃升騰、大數據中心副院長郭錦輯，各分享量子在整合醫學的潛力。

兩天兩場專題論壇分別由中央研究院院士暨亞大ＡＩ與量子研究中心名譽主任王康隆、中央研究院院士林昭庚主持，聚焦ＱＡＩ如何革新疾病預測、生醫影像與個人化健康照護；及中醫辨證、中西醫整合與量子ＡＩ間的交流。

