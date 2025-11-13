探討量子人工智慧應用 亞大舉辦國際學術研討會
「量子人工智慧與生命未來：2025國際學術研討會」今明兩天亞洲大學舉辦，探討量子人工智慧在醫療、生命科學與長壽科技等領域的最新發展。教育部次長劉國偉致詞時肯定亞大在AI、生醫與量子科技的耕耘和表現。校長蔡進發說，未來將持續推動量子生醫研究和智慧健康技術創新。
研討會由亞大、中國醫藥大學附設醫院、工研院和台灣產業科技推動協會共同舉辦，邀請各領域專家參與。其中，IBM全球數位健康研究首席Jeff Rogers，談量子AI推升智慧醫療系統與臨床決策能力。
美國UCLA東西醫學中心主任Ka-Kit Hui，探討量子、AI與東西醫整合。輝瑞AI應用與外部創新總監Pei-Yun Sabrina Hsueh，介紹藥廠以AI驅動醫藥研發。美國哈佛醫學院Felipe Fregni教授，分享在神經復健、非侵入式腦刺激與量子運算。
還有台北市立關渡醫院院長陳亮恭，談AI與量子科技在高齡健康與長壽醫學的應用。中醫大學副校長蔡輔仁，談AI在藥物開發與基因醫學上突破。中醫大中醫學院院長顏宏融、中醫部主任黃升騰、大數據中心副院長郭錦輯，分享量子在整合醫學的潛力。
蔡進發說，研討會展現亞大在智慧健康與量子研究上的研發能量，學校也深化與美國哈佛、UCLA、輝瑞、IBM等的合作，將持續推動量子生醫研究、智慧健康技術創新。
