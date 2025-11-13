台東大學AI教育帶動東部數位翻轉 張耀中教授獲傑出資訊人才獎
國立台東大學長期推動科技教育，讓偏鄉孩子也能站上數位時代舞台。資訊工程學系教授、研發長張耀中以「科技向善」為核心理念，深耕花東近20年數位學習與AI教育。憑藉卓越研究與教育實踐，今天榮獲2025年「傑出資訊人才獎」，成為東部首位獲此殊榮的教授，也象徵東大在AI教育上的領航地位。
東大表示，未來將持續支持AI教育推動，結合師資與研究能量，讓科技成為東部地方創新的驅動力。張耀中教授的得獎不只是個人的榮耀，更代表東大對地方的承諾「以教育為根、以科技為翼」，讓希望在台東發光。
張耀中說，他將持續推動東部AI教育與產學合作，縮短城鄉數位落差，建立花東AI教育示範，讓每位學子都能在地學習、連結世界。
曾擔任「鴻海AI種子教師東部講座」主講人的張耀中，參與教育部多項智慧學習計畫，足跡遍及縱谷、海岸及偏鄉學校。他說，「AI教育的推廣，讓台東孩子的學習不再被地理限制，而能與全球同步」。
另在AI應用方面，張教授採取「研究、教學、實踐」三軸策略，帶領團隊將AI導入智慧農業、環境監測等地方應用，讓科技真正走入生活。研究成果豐碩，涵蓋行動通訊、雲端運算、資訊安全與智慧邊緣計算，發表逾70篇國內外論文，多次獲得國科會研究補助與國內外獎項肯定。
