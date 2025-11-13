影／源於苗栗社區大學 描律油彩學會聯展中興畫廊登場
苗栗縣文化觀光局今天起至11月30日在中興畫廊展出苗栗縣描律油彩創作研究學會會員油畫聯展。文觀局指出，描律油彩學會成立至今已邁入第7年，會員秉持推廣油彩在地寫生教育與促進藝術交流的使命，為油彩愛好者提供了豐富的創作與展示平台。
文觀局展演藝術科指出，描律油彩學會初創於2015年，源於苗栗縣社區大學的藝術課程，由國立聯合大學通識教育學習中心何智勇博士帶領，並於2019年正式創會，成員多為熱愛繪畫與親近大自然的藝術愛好者，從靜物畫到戶外寫生，在何智勇指導下，將印象主義的理念融入作品，並在筆觸與色彩中展現苗栗的自然風光和人文特色。
這次展覽共展出51件作品，內容涵蓋室內靜物與戶外寫生，展現出會員在構圖、色調與筆觸上的技藝，尤其戶外寫生作品，將苗栗各地的建築與自然景觀，例如鳴鳳古道、明德水庫、後龍老街等地，融入印象主義風格，生動地記錄下當地的歷史、文化與風貌。這些作品不僅是藝術創作，更是對苗栗風土人情的深刻紀實。
開幕式訂於11月16日（周日）上午10點舉辦，縣府歡迎各界藝文愛好者前來參觀。
