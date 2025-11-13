影／源於苗栗社區大學 描律油彩學會聯展中興畫廊登場

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文化觀光局今起在中興畫廊展出描律油彩創作研究學會會員油畫聯展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局今天起至11月30日在中興畫廊展出苗栗縣描律油彩創作研究學會會員油畫聯展。文觀局指出，描律油彩學會成立至今已邁入第7年，會員秉持推廣油彩在地寫生教育與促進藝術交流的使命，為油彩愛好者提供了豐富的創作與展示平台。

文觀局展演藝術科指出，描律油彩學會初創於2015年，源於苗栗縣社區大學的藝術課程，由國立聯合大學通識教育學習中心何智勇博士帶領，並於2019年正式創會，成員多為熱愛繪畫與親近大自然的藝術愛好者，從靜物畫到戶外寫生，在何智勇指導下，將印象主義的理念融入作品，並在筆觸與色彩中展現苗栗的自然風光和人文特色。

這次展覽共展出51件作品，內容涵蓋室內靜物與戶外寫生，展現出會員在構圖、色調與筆觸上的技藝，尤其戶外寫生作品，將苗栗各地的建築與自然景觀，例如鳴鳳古道、明德水庫、後龍老街等地，融入印象主義風格，生動地記錄下當地的歷史、文化與風貌。這些作品不僅是藝術創作，更是對苗栗風土人情的深刻紀實。

開幕式訂於11月16日（周日）上午10點舉辦，縣府歡迎各界藝文愛好者前來參觀。

