僑生遭詐團吸收 馬文君籲跨部會防護「別讓人才變人頭」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
僑務委員會委員長徐佳青表示，部分僑生僑生受不法集團詐騙、吸收，牽扯刑事責任，提前返國。圖／本報資料照片
僑委會推動「112至115年擴大培育及留用僑生計畫」，吸引僑生來台就學就業，但近兩年中途返國人數倍增。立委馬文君指出，部分僑生語言能力不足、甚至遭詐騙吸收，要求僑委會檢討語言門檻、加強跨部會防護，確保留才政策落實。

馬文君說，僑委會自103年起推動擴大培育及留用僑生計畫，透過產學合作引進海外人才，至113年承辦學校已從2所增加到27所、核定人數從350人成長至7558人，顯示計畫推動規模擴大。

不過報告顯示，僑生中途返國情況顯著上升，112年有182人返國，113年更增至472人。短短一年返國人數倍增，顯示輔導與留用機制可能出現漏洞。

僑委會委員長徐佳青表示，112年即注意到問題，分析主要原因為語言能力不足導致學習適應不良、家庭因素返國，以及遭詐騙集團吸收甚至牽涉刑案。

馬文君說，她在服務業場合與僑生接觸時，發現部分僑生聽不懂基本詢問，「這樣的語言能力是不足的」，質疑目前語言標準過低。她指出，許多僑生投入餐飲、觀光及服務業，若語言力不足，將影響就學與就業成效，建議僑委會應提高語言門檻並強化輔導。

針對僑生遭詐騙集團吸收，馬文君認為僅靠學校宣導不夠，應與警方、內政部等單位合作，建立通報與防護機制，防止僑生人力被不法集團吸收濫用。

她強調，台灣基層缺工嚴重，僑生是重要人力來源之一。僑委會除應提升語言能力與防詐措施，也要改善學習與生活環境，讓僑生願意留在台灣，安心學習、穩定就業，才能讓留才政策發揮真正效益。

相關新聞

2025天下USR公民大學頒獎 東海大學蟬聯私校第一

2025年「天下永續公民獎」暨「天下USR大學公民獎」近日頒獎，東海大學奪下天下大學公民獎私立大學第一名，連2年蟬聯全國...

教育部新規本學期上路 碩博論文涉專利「延後公開」 須經考試委員審議

大專校院碩博士論文應以公開為原則，但若涉及機密、專利等則能申請每次以5年為期「延後公開」。教育部新規定於本學年上路，若學...

影／源於苗栗社區大學 描律油彩學會聯展中興畫廊登場

苗栗縣文化觀光局今天起至11月30日在中興畫廊展出苗栗縣描律油彩創作研究學會會員油畫聯展。文觀局指出，描律油彩學會成立至...

僑生遭詐團吸收 馬文君籲跨部會防護「別讓人才變人頭」

僑委會推動「112至115年擴大培育及留用僑生計畫」，吸引僑生來台就學就業，但近兩年中途返國人數倍增。立委馬文君指出，部...

大葉大學造形藝術學系女生學刺青 貓咪藝妓拿下刺青冠軍

彰化縣大葉大學造形藝術學系大四生吳宸芳參加中華國際美容認證學會舉辦的「2025CBC國際美業技藝大賞暨創意藝術美學」比賽...

AI人形機器人能射箭又投籃 淡江AI機器人奪國際冠軍

淡江大學機器人團隊推出的「第11代FIRA小型人形機器人」與「第2代FIRA大型人形機器人」能進行射箭、籃球、舉重及行走...

