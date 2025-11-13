僑生遭詐團吸收 馬文君籲跨部會防護「別讓人才變人頭」

僑委會推動「112至115年擴大培育及留用僑生計畫」，吸引僑生來台就學就業，但近兩年中途返國人數倍增。立委馬文君指出，部分僑生語言能力不足、甚至遭詐騙吸收，要求僑委會檢討語言門檻、加強跨部會防護，確保留才政策落實。

馬文君說，僑委會自103年起推動擴大培育及留用僑生計畫，透過產學合作引進海外人才，至113年承辦學校已從2所增加到27所、核定人數從350人成長至7558人，顯示計畫推動規模擴大。

不過報告顯示，僑生中途返國情況顯著上升，112年有182人返國，113年更增至472人。短短一年返國人數倍增，顯示輔導與留用機制可能出現漏洞。

僑委會委員長徐佳青表示，112年即注意到問題，分析主要原因為語言能力不足導致學習適應不良、家庭因素返國，以及遭詐騙集團吸收甚至牽涉刑案。

馬文君說，她在服務業場合與僑生接觸時，發現部分僑生聽不懂基本詢問，「這樣的語言能力是不足的」，質疑目前語言標準過低。她指出，許多僑生投入餐飲、觀光及服務業，若語言力不足，將影響就學與就業成效，建議僑委會應提高語言門檻並強化輔導。

針對僑生遭詐騙集團吸收，馬文君認為僅靠學校宣導不夠，應與警方、內政部等單位合作，建立通報與防護機制，防止僑生人力被不法集團吸收濫用。

她強調，台灣基層缺工嚴重，僑生是重要人力來源之一。僑委會除應提升語言能力與防詐措施，也要改善學習與生活環境，讓僑生願意留在台灣，安心學習、穩定就業，才能讓留才政策發揮真正效益。

