大葉大學造形藝術學系女生學刺青 貓咪藝妓拿下刺青冠軍

彰化縣大葉大學造形藝術學系大四生吳宸芳參加中華國際美容認證學會舉辦的「2025CBC國際美業技藝大賞暨創意藝術美學」比賽，以作品「貓咪藝妓」榮獲刺青冠軍，她說，創作靈感來自許多人深愛毛小孩，可以用刺青方式把毛孩可愛模樣留下來當成紀念。

吳宸芳希望將最喜歡的畫畫發展為職涯，因此學習刺青，去年首度參加賽事就獲得亞軍，今年再次挑戰，她說，「貓咪藝妓」的創作靈感來自於有些人深愛毛小孩，甚至希望將寵物的模樣永遠留在身上，以紀念相伴一生的毛小孩，因此她將寵物與擬人化的藝妓形象結合，創造出融合現代與傳統美學的圖案。

吳宸芳說，畫圖和刺青都是創作，只是媒介不同，一般人用畫筆在紙上繪圖，她是用刺青針在皮膚上創作，未來她希望在大葉繼續攻讀研究所，讓自己有更深厚的藝術底蘊，拓展刺青藝術的表現形式。

造藝系主任黃舜星表示，台灣多數刺青作品以線條與塗色為主，而吳宸芳的作品已達「繪畫」層次，整體構圖與筆觸表現細膩，設計圖面就像是一幅畫，兼具藝術與技術，因此從能從參賽選手中脫穎而出奪下冠軍。 大葉大學造藝系主任黃舜星(右)恭喜吳宸芳(左)奪冠。圖／大葉大學提供 吳宸芳希望將最喜歡的畫畫發展為職涯，因此學習刺青，此次拿下「2025CBC國際美業技藝大賞暨創意藝術美學」比賽刺青冠軍。圖／大葉大學提供

