大葉大學造形藝術學系女生學刺青 貓咪藝妓拿下刺青冠軍

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學造形藝術學系大四生吳宸芳參加「2025CBC國際美業技藝大賞暨創意藝術美學」比賽，以作品「貓咪藝妓」榮獲刺青冠軍。圖／大葉大學提供
大葉大學造形藝術學系大四生吳宸芳參加「2025CBC國際美業技藝大賞暨創意藝術美學」比賽，以作品「貓咪藝妓」榮獲刺青冠軍。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學造形藝術學系大四生吳宸芳參加中華國際美容認證學會舉辦的「2025CBC國際美業技藝大賞暨創意藝術美學」比賽，以作品「貓咪藝妓」榮獲刺青冠軍，她說，創作靈感來自許多人深愛毛小孩，可以用刺青方式把毛孩可愛模樣留下來當成紀念。

吳宸芳希望將最喜歡的畫畫發展為職涯，因此學習刺青，去年首度參加賽事就獲得亞軍，今年再次挑戰，她說，「貓咪藝妓」的創作靈感來自於有些人深愛毛小孩，甚至希望將寵物的模樣永遠留在身上，以紀念相伴一生的毛小孩，因此她將寵物與擬人化的藝妓形象結合，創造出融合現代與傳統美學的圖案。

吳宸芳說，畫圖和刺青都是創作，只是媒介不同，一般人用畫筆在紙上繪圖，她是用刺青針在皮膚上創作，未來她希望在大葉繼續攻讀研究所，讓自己有更深厚的藝術底蘊，拓展刺青藝術的表現形式。

造藝系主任黃舜星表示，台灣多數刺青作品以線條與塗色為主，而吳宸芳的作品已達「繪畫」層次，整體構圖與筆觸表現細膩，設計圖面就像是一幅畫，兼具藝術與技術，因此從能從參賽選手中脫穎而出奪下冠軍。

大葉大學造藝系主任黃舜星(右)恭喜吳宸芳(左)奪冠。圖／大葉大學提供
大葉大學造藝系主任黃舜星(右)恭喜吳宸芳(左)奪冠。圖／大葉大學提供
吳宸芳希望將最喜歡的畫畫發展為職涯，因此學習刺青，此次拿下「2025CBC國際美業技藝大賞暨創意藝術美學」比賽刺青冠軍。圖／大葉大學提供
吳宸芳希望將最喜歡的畫畫發展為職涯,因此學習刺青,此次拿下「2025CBC國際美業技藝大賞暨創意藝術美學」比賽刺青冠軍。圖／大葉大學提供

刺青 毛小孩 寵物
相關新聞

2025天下USR公民大學頒獎 東海大學蟬聯私校第一

2025年「天下永續公民獎」暨「天下USR大學公民獎」近日頒獎，東海大學奪下天下大學公民獎私立大學第一名，連2年蟬聯全國...

教育部新規本學期上路 碩博論文涉專利「延後公開」 須經考試委員審議

大專校院碩博士論文應以公開為原則，但若涉及機密、專利等則能申請每次以5年為期「延後公開」。教育部新規定於本學年上路，若學...

影／源於苗栗社區大學 描律油彩學會聯展中興畫廊登場

苗栗縣文化觀光局今天起至11月30日在中興畫廊展出苗栗縣描律油彩創作研究學會會員油畫聯展。文觀局指出，描律油彩學會成立至...

僑生遭詐團吸收 馬文君籲跨部會防護「別讓人才變人頭」

僑委會推動「112至115年擴大培育及留用僑生計畫」，吸引僑生來台就學就業，但近兩年中途返國人數倍增。立委馬文君指出，部...

大葉大學造形藝術學系女生學刺青 貓咪藝妓拿下刺青冠軍

彰化縣大葉大學造形藝術學系大四生吳宸芳參加中華國際美容認證學會舉辦的「2025CBC國際美業技藝大賞暨創意藝術美學」比賽...

AI人形機器人能射箭又投籃 淡江AI機器人奪國際冠軍

淡江大學機器人團隊推出的「第11代FIRA小型人形機器人」與「第2代FIRA大型人形機器人」能進行射箭、籃球、舉重及行走...

