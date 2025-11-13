快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部新規本學期上路 碩博論文涉專利「延後公開」 須經考試委員審議

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大專校院碩博士論文應以公開為原則，但若涉及機密、專利等則能申請每次以5年為期「延後公開」。圖／聯合報系資料照片
大專校院碩博士論文應以公開為原則，但若涉及機密、專利等則能申請每次以5年為期「延後公開」。圖／聯合報系資料照片

大專校院碩博士論文應以公開為原則，但若涉及機密、專利等則能申請每次以5年為期「延後公開」。教育部新規定於本學年上路，若學生學位論文要申請延後公開，應檢附相關資料，並於學位考試時一併由考試委員審核。

學位授予法規定，博士、碩士論文、書面報告、技術報告或專業實務報告，應提供公眾於國家圖書館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔；經依著作權法規定授權，得重製、透過網路於館內或館外公開傳輸，或其他涉及著作權行為。但涉及機密、專利事項或依法不得提供，並經學校認定者，得不予提供或於一定期間內不為提供。

大專校院配合教育部，已於本學期陸續修改校內規定，適用於欲於本學期口試的碩、博生。如國立清華大學規定，根據「國立清華大學博、碩士學位考試細則」，學位論文以公開為原則，但涉及機密、專利事項或依法不得提供，應檢附證明文件並經指導教授與系所主管認定，學位論文始得申請延後公開，因此，延後公開都需要具體佐證。

教育部指出，114學年起，學生應於進行學位考試前提出申請論文延後公開，並檢附相關資料，於學位考試時由考試委員審核確認是否涉及機密、專利事項或依法不得提供。若為機密或依法不得提供的事項，須檢具適用的法規或具體事證證據；專利事項則需提供申請專利的案號或相關申請說明。

教育部表示，大專校院校內碩博士學位考試審核表件都應配合修正，增加考試委員審核欄位。

教育部也說明，學生每次申請電子全文及紙本論文延後公開最多為5年，且需逐次申請。若考生須要二次申請，也要取得原所有學位考試委員審核確認，或經原就讀系所之系所務等會議審核確認。

論文 專利 教育部
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

嘉義長庚許文蔚、蔡明劭醫師 入選全球前2%頂尖科學家

大葉大學攜手越南學校 推跨國教育開啟多元發展

教師荒問題嚴重…持教師證卻不願意任教？鄭英耀點2原因

港大博士論文引「AI虛構」文獻 署名作者的社科院副院長致歉

相關新聞

2025天下USR公民大學頒獎 東海大學蟬聯私校第一

2025年「天下永續公民獎」暨「天下USR大學公民獎」近日頒獎，東海大學奪下天下大學公民獎私立大學第一名，連2年蟬聯全國...

教育部新規本學期上路 碩博論文涉專利「延後公開」 須經考試委員審議

大專校院碩博士論文應以公開為原則，但若涉及機密、專利等則能申請每次以5年為期「延後公開」。教育部新規定於本學年上路，若學...

大葉大學造形藝術學系女生學刺青 貓咪藝妓拿下刺青冠軍

彰化縣大葉大學造形藝術學系大四生吳宸芳參加中華國際美容認證學會舉辦的「2025CBC國際美業技藝大賞暨創意藝術美學」比賽...

AI人形機器人能射箭又投籃 淡江AI機器人奪國際冠軍

淡江大學機器人團隊推出的「第11代FIRA小型人形機器人」與「第2代FIRA大型人形機器人」能進行射箭、籃球、舉重及行走...

僅2成學生用心理健康資源 學者示警AI影響與挑戰

一項調查顯示，僅約2成學生使用過「青年心理健康支持方案」相關資源，而學者發現，部分學生遇到問題，會先問AI工具，新興科技...

淡水區真理大學60周年慶 產學合作簽署多項MOU

真理大學日前歡慶創校60週年，並且舉辦「60週年校慶演講與座談」，邀請傑出校友、曾任長榮海運與陽明海運董事長的謝志堅蒞校，以挑戰與展望，為題發表專題演講，隨後校長代表學校與一路發國際物流、統一石化、穩達商貿運籌、東昱物流等企業，以及物流協會、商港協會與全球運籌協會，簽署多項產學合作備忘錄（MOU），期盼透過產學合作平台，推動國際交流與物流專業人才培育，建立學術與實務並進的合作典範。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。