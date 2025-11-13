教育部新規本學期上路 碩博論文涉專利「延後公開」 須經考試委員審議
大專校院碩博士論文應以公開為原則，但若涉及機密、專利等則能申請每次以5年為期「延後公開」。教育部新規定於本學年上路，若學生學位論文要申請延後公開，應檢附相關資料，並於學位考試時一併由考試委員審核。
學位授予法規定，博士、碩士論文、書面報告、技術報告或專業實務報告，應提供公眾於國家圖書館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔；經依著作權法規定授權，得重製、透過網路於館內或館外公開傳輸，或其他涉及著作權行為。但涉及機密、專利事項或依法不得提供，並經學校認定者，得不予提供或於一定期間內不為提供。
大專校院配合教育部，已於本學期陸續修改校內規定，適用於欲於本學期口試的碩、博生。如國立清華大學規定，根據「國立清華大學博、碩士學位考試細則」，學位論文以公開為原則，但涉及機密、專利事項或依法不得提供，應檢附證明文件並經指導教授與系所主管認定，學位論文始得申請延後公開，因此，延後公開都需要具體佐證。
教育部指出，114學年起，學生應於進行學位考試前提出申請論文延後公開，並檢附相關資料，於學位考試時由考試委員審核確認是否涉及機密、專利事項或依法不得提供。若為機密或依法不得提供的事項，須檢具適用的法規或具體事證證據；專利事項則需提供申請專利的案號或相關申請說明。
教育部表示，大專校院校內碩博士學位考試審核表件都應配合修正，增加考試委員審核欄位。
教育部也說明，學生每次申請電子全文及紙本論文延後公開最多為5年，且需逐次申請。若考生須要二次申請，也要取得原所有學位考試委員審核確認，或經原就讀系所之系所務等會議審核確認。
