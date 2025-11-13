AI人形機器人能射箭又投籃 淡江AI機器人奪國際冠軍

淡江大學機器人團隊推出的「第11代FIRA小型人形機器人」與「第2代FIRA大型人形機器人」能進行射箭、籃球、舉重及行走等動作模擬，並結合NVIDIA Jetson Orin Nano運算平台強化動作控制，並勇奪2025年FIRA機器人世界盃與峰會四項冠軍。

淡江團隊於韓國大邱舉辦的「2025年FIRA機器人世界盃與峰會（FIRA RoboWorld Cup and Summit）」中，以小型人形機器人勇奪移動性、操控性、混合性及全能賽等四項冠軍，並以367公尺刷新馬拉松世界紀錄，為團隊第14度獲得全能賽冠軍，展現長年深耕成果。團隊表示，此次比賽共有24支隊伍參賽，能在競爭激烈的項目中奪冠，證明淡江AI機器人系統整合的實力。

此外，團隊同步展示第2代FIRA大型人形機器人，由電機系、人工智慧學系與智慧自動化與機器人中心跨領域合作研發。該機器人具29個自由度，導入NVIDIA Orin Nano晶片、ROS 2系統及雙眼視覺鏡頭，性能與運算速度較前代大幅提升，雖尚在調整階段未獲獎項，但技術潛力仍受到肯定。

淡江大學智慧自動化與機器人中心、人形機器人專案指導老師劉智誠表示，團隊近年在人形機器人領域穩定發展，從早期60公分的小型版本，到去年起推出120公分的大型機器人，技術層面逐步提升。「以往都是碩士生帶領大學生研發小型機器人，今年則改為碩士生負責大型機器人、大學生專注小型開發，並首次採用NVIDIA晶片，是全新的挑戰。」

劉智誠指出，大型人形機器人因重心高、慣性大，平衡控制難度高，是今年最具挑戰的關卡，「重力影響造成運動慣性放大，控制系統必須非常精細。」他強調，這些機器人研發不僅是比賽工具，更是高度整合的學習平台，讓學生能結合電腦視覺、運動控制與策略判斷等跨領域知識。「學生畢業後多投入自動化工廠、物流倉儲等產業，這些技術都能直接應用。」

他也透露，因中國製的機器人在近年發展非常快速，未來團隊計畫購買中國製工業級人形機器人作為教材，供學生拆解研究，從結構與控制角度深入學習。「希望他們不只是比賽選手，而是能真正動手打造機器人的工程師。」劉智誠說，這才是淡江團隊最引以為傲的精神，從學術走向實作，讓AI機器人成為台灣智慧製造的縮影。 團隊在比賽中為機器人進行調校。圖／淡江大學提供 團隊在比賽中為機器人進行調校。圖／淡江大學提供 機器人進行投籃比賽。圖／淡江大學提供 機器人進行射箭競賽。圖／淡江大學提供

