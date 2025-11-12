台大機械系展覽 原型賽車與機械手臂展演有亮點

台大機械系與工學博物館將於14日起舉辦系列活動，透過展覽呈現歷史，展出包括賽車團隊原型車，及機械手臂技術展示包括雞蛋糕製作、打地鼠遊戲等，讓知識走出教室、進入人群。

為迎接工學院80週年院慶，台灣大學機械工程學系與工學博物館將於11月14日至16日舉辦一系列主題活動，以「機械生活×科技體驗」為核心，14日上午將率先由機械系師生團隊與機器狗舉行聯合展演，呈現具故事性的互動橋段。

台大機械工程系和工學博物館今天新聞稿指出，台大機械系期望透過此次活動，重新定義「機械」在現代社會中的角色，從人工智慧到生活服務，每項科技突破的背後，都有機械工程默默運作的力量；這次與企業攜手打造動態展演，不只是技術演示，更是讓知識走出教室、進入人群，讓機械成為連結學術、產業與生活的橋樑。

台大工學博物館將於11月14日在館內舉行展覽，呈現師生的創意設計與賽車團隊原型車；另外，14日至15日期間也將攜手企業引入機械手臂技術展示，包括雞蛋糕製作、飲品服務、打地鼠遊戲等，讓民眾體會機械成為生活的一部分。

台大工學博物館表示，希望透過不同形態的展演與互動體驗，將工程科學帶出教室，融入生活與社區，除了透過展覽呈現歷史與技術，也逐步嘗試新形式、新合作，讓參觀者能感受到科技的溫度與知識的流動，成為連結學術、產業與社群的橋樑，讓更多人看見機械工程在生活中的影響力。

