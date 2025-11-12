2025天下USR公民大學頒獎 東海大學蟬聯私校第一

2025年「天下永續公民獎」暨「天下USR大學公民獎」近日頒獎，東海大學奪下天下大學公民獎私立大學第一名，連2年蟬聯全國私校冠軍，與國立台灣大學並列為全台最具永續影響力的大學。校長張國恩表示，東海近年推動的AI偏鄉教育計畫更是脫穎而出的關鍵。

東海大學表示，天下USR大學公民獎是國內最具公信力與指標性的大學社會責任評比，今年共111所大專校院參與，包含「大學治理」、「教學承諾」、「社會參與」及「環境永續」4大項目；東海在「環境永續」項目中表現亮眼，天下雜誌共同執行長吳琬瑜指出，東海以具體行動帶動教育永續，成為高教界典範。

張國恩表示，感謝天下雜誌讓東海展現成果，這分榮耀不僅是肯定，更是大學自我省思與持續精進的契機，提醒教育界持守「以教育推動社會永續」的信念；教育的價值不在競爭，而在共好，唯有當教育成為共學的力量，社會才會邁向永續。

張國恩指出，東海融合人文精神、AI創新與永續理念，校園內生態豐富，學生透過勞作教育參與環境保育與社區行動，從學習走向行動；學校與台塑新智能合作推動太陽能板設置，打造全亞洲最大、佔地4.3公頃的「智慧碳中和園區」，每年可吸收近2,000噸二氧化碳，也推動「中台灣樹銀行」計畫，落實生物多樣性守護與環境教育。

東海大學表示，在大學社會責任方面，東海積極推展「東海愛因斯坦—愛飛揚AI下鄉計畫」與「AI超人營」，師生攜手陪伴偏鄉學童學習數位與科普知識，縮小城鄉差距，讓教育成為翻轉地方的力量；該計畫已於中台灣多所學校扎根，並將持續與地方政府合作，擴大教育影響力。

東海大學補充，近年來以「AI加人文」為教育核心，在國際排名與社會影響力上表現卓越。根據2026年QS亞洲大學排名，東海名列亞洲第228名、全台第15名，榮登全台私立非醫學類大學第一；在「泰晤士高等教育影響力排名」中亦進入全球百大。

