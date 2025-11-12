僅2成學生用心理健康資源 學者示警AI影響與挑戰

快訊

中央社／ 台北12日電
圖為心理諮商示意畫面。聯合報系資料照
一項調查顯示，僅約2成學生使用過「青年心理健康支持方案」相關資源，而學者發現，部分學生遇到問題，會先問AI工具，新興科技正逐步介入心理健康領域。

諮商心理師公會全國聯合會進行「114年大專學生壓力調查」，於今年4月到9月間，透過網路問卷調查全台大專學生，共回收2558份有效問卷，其中女性占7成，今天在台北舉辦記者會公布結果。

調查顯示，97.1%學生支持衛生福利部推出的青壯世代心理健康方案，但僅有20.3%有實際使用過相關資源。國立台北教育大學心理與諮商學系教授陳柏霖提到，隨著AI科技發展，部分學生遇到心理問題時，會先詢問AI機器人，透過與AI對話調解情緒，可見新興科技正逐步介入心理健康領域，而業界也陸續有一些平台在開發、測試中。

但陳柏霖提醒，AI工具還是有侷限和負面影響，例如有些人會請AI判斷對方是否有精神疾病，如果沒有足夠的專業知識背景，恐會產生誤解。另外，國外也有一些誤用AI導致自殺的案例，這些都是學界擔心的地方。

台灣諮商心理學會副理事長王郁茗表示，在孤獨的時候與AI機器人聊天，可以感受到溫暖、情緒被理解，進而協助覺察情緒和內省，如果能進一步和身邊的人溝通、與現實做核對，AI就會是很好的工具。學界應教導學生正確使用AI，否則就只是提供自身素材，給AI做訓練而已。

另外，這項調查透過問卷設計，評估受訪學生的社會情緒學習（Social Emotional Learning,SEL）能力，包括自我覺察、自我管理、社交覺察、人際關係、負責任的決策等，進而評估大學生的心理韌性狀態。

調查顯示，自評成績「略低於實際能力」的學生（占40.5%），社會情緒學習（Social EmotionalLearning,SEL）的分數最高（3.02分）；而自認成績「遠低於實際能力」（占4.9%），SEL分數則最低（2.85分）。

陳柏霖分析，適度的謙虛與自省，可能是提升SEL的關鍵；而女性在理解他人情緒、社會線索及做出負責任的決策上，比男性表現更好，整體SEL得分顯著高於男性，也符合社會一般認知。

今天受邀在記者會分享的台灣師範大學學生會長黃莨騰指出，大學生處於「成年初顯期」，在獨立與依賴間徘徊，常會不確定自己能不能做到。學校可以多提供資源來協助，但實務上也常發現學生想要求助於心理諮商，卻總是預約不到，希望能更充實相關資源和人力。

政治大學研究生學會副總幹事林祐表示，研究生算是半個出社會的人，面對就業、論文產出進度、親友期待等各方挑戰，壓力常常不被看見，甚至不被允許存在。希望學校能鼓勵學生使用求助、使用心理諮商資源，讓學生知道，有時候稍微的休息，可以走得更穩、更遠。

情緒 記者會
