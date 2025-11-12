實踐大學赴日辦工作坊 台日師生攜手共創共學

實踐大學團隊前往日本舉行工作坊，以「共創共學」為核心，由台日教師共同設計課程，結合關西大學師生與大阪高中生，探索如何以設計思維回應生活議題。

實踐大學今天發布新聞稿指出，為深化國際教育交流，實踐大學於10月28日至11月5日由實踐大學工業產品設計系副教授宮保睿帶隊前往日本，與大阪關西大學及大阪地區高中攜手舉辦短期工作坊，並參與關西大學學園祭，展現「全世界都是實踐大學的教室」的教育精神。

工作坊以「永續創新」為主題，結合關西大學師生與大阪地區高中生，探索如何以設計思維回應生活與社會議題；課程強調「動手思考、合作創造」，學生以多語交流、分組共創，從文化差異中激盪設計靈感，實踐學生更擔任教學助理，引導日本高中生體驗「做中學」的學習模式。

實踐大學師生也參與關西大學學園祭，與世界各地學生交流，讓學習走出教室、走進真實世界；另外，實踐大學還和大阪追手門高中簽署合作備忘錄，為未來雙邊文化交流與學生互訪計畫奠定基礎，進一步擴大從高中到大學的教育合作網絡。

實踐大學提到，此次大阪行透過透過多方夥伴協作，讓學生不僅強化跨文化溝通力，更在實際行動中體驗「教育共創」的真諦；未來實踐大學將持續拓展與日本姊妹校與高中合作，讓打造全球教室共創共學成為實踐行動的延伸。

