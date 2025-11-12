快訊

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

實踐大學赴日辦工作坊 台日師生攜手共創共學

中央社／ 台北12日電

實踐大學團隊前往日本舉行工作坊，以「共創共學」為核心，由台日教師共同設計課程，結合關西大學師生與大阪高中生，探索如何以設計思維回應生活議題。

實踐大學今天發布新聞稿指出，為深化國際教育交流，實踐大學於10月28日至11月5日由實踐大學工業產品設計系副教授宮保睿帶隊前往日本，與大阪關西大學及大阪地區高中攜手舉辦短期工作坊，並參與關西大學學園祭，展現「全世界都是實踐大學的教室」的教育精神。

工作坊以「永續創新」為主題，結合關西大學師生與大阪地區高中生，探索如何以設計思維回應生活與社會議題；課程強調「動手思考、合作創造」，學生以多語交流、分組共創，從文化差異中激盪設計靈感，實踐學生更擔任教學助理，引導日本高中生體驗「做中學」的學習模式。

實踐大學師生也參與關西大學學園祭，與世界各地學生交流，讓學習走出教室、走進真實世界；另外，實踐大學還和大阪追手門高中簽署合作備忘錄，為未來雙邊文化交流與學生互訪計畫奠定基礎，進一步擴大從高中到大學的教育合作網絡。

實踐大學提到，此次大阪行透過透過多方夥伴協作，讓學生不僅強化跨文化溝通力，更在實際行動中體驗「教育共創」的真諦；未來實踐大學將持續拓展與日本姊妹校與高中合作，讓打造全球教室共創共學成為實踐行動的延伸。

實踐大學 大阪 設計
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

受不了亂丟！日本國道休息站撤除垃圾桶 民怨：過路費都收了

MLB／道奇日本3雄經濟效益驚人 超越日職阪神虎整季

Honda CR-V逆輸入日本母市場！首推e:HEV油電式樣！

外國人持假駕照橫行日本！2000元偽造品幾可亂真 陸男：開車才有面子

相關新聞

淡水區真理大學60周年慶 產學合作簽署多項MOU

真理大學日前歡慶創校60週年，並且舉辦「60週年校慶演講與座談」，邀請傑出校友、曾任長榮海運與陽明海運董事長的謝志堅蒞校，以挑戰與展望，為題發表專題演講，隨後校長代表學校與一路發國際物流、統一石化、穩達商貿運籌、東昱物流等企業，以及物流協會、商港協會與全球運籌協會，簽署多項產學合作備忘錄（MOU），期盼透過產學合作平台，推動國際交流與物流專業人才培育，建立學術與實務並進的合作典範。

執行署台南分署拍賣會土地車輛拍出逾51萬元 成大法律系師生參訪觀摩

法務部行政執行署台南分署五打七安聯合拍賣會，今天上午11時起在分署二樓拍賣室進行動產拍賣，總計拍出持分土地2筆及2013...

颱風天通勤恐「到得了學校、回不了家」 大學生爭取訂遠距上課指引

鳳凰颱風來襲，部分大專校院已考量地理位置、校區間學生通勤等，先行停班課。東吳大學學生議會也向校方爭取遠距上課或裁決停班課...

連續放假65天！12月8校迎「大學史上最長寒假」 各校出招防荒廢學業

為了與國際學制接軌，台灣多所大學近年積極推動學期週數變革，根據教育部最新統計，截至114學年，共有12所國立大學實施一學期16週制度。其中，包含台灣大學、台灣師範大學等在內共8所學校，今年底將迎來長達

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

嘉義大學歷時10年、投入逾5億元打造的全新宿舍「賢德樓」今天正式啟用，不僅讓入住學生直呼「月租3000元就能住到市中心高...

115學年大學新生額增2.2% AI資通訊擴充額減4%

115學年一般大學新生核定名額近日公布，各校系總招生名額共9萬5384名，比114學年增加2.2%；半導體、AI（人工智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。