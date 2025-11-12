大葉大學攜手越南學校 推跨國教育開啟多元發展

快訊

中央社／ 彰化12日電

大葉大學越南肯特就業高等專科學校簽署合作協議，雙方將攜手朝新型專班、華語教學資源等展開合作，推動跨國教育，鼓勵國際生留學台灣並留台工作。

大葉大學告訴中央社記者，114學年上學期已開設金融領域新型專班，預計下學期將開辦半導體領域新型專班，未來持續向國際大專院校招手。

大葉大學今天透過新聞稿指出，大葉大學校長方文昌與肯特就業高專校長莊武芳代表簽署合作協議，希望深化2校合作關係，促進學術研究、高等教育與文化交流共同發展。

方文昌表示，大葉大學致力於培育具備國際視野與專業能力人才，雙方未來合作方向包括新型專班、學生短期交流及華語教學資源共享等，將有助學生拓展國際學習舞台，並強化校方在東南亞教育網絡，鼓勵越南學生來台灣留學，開啟多元發展道路。

莊武芳參訪大葉大學半導體研究基地、高齡長照與智慧輔具研發基地等特色實驗室。他表示，肯特就業高專已成立約60年，被越南的教育部選為國家重點學校之一，學生能赴大葉大學留學是很好學習機會，期盼雙方共同培育國際人才。

為擴大招收國際生為半導體、金融等產業培育人才，教育部113學年起推動國際產業人才教育專班（新型專班），由政府和參與企業共同投入資源，提供學雜費補助和生活助學金。

大葉大學 半導體 越南
