淡水區真理大學60周年慶 產學合作簽署多項MOU

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
真理大學校長代表學校與一路發國際物流、統一石化、穩達商貿運籌、東昱物流等企業，以及物流協會、商港協會與全球運籌協會，簽署多項產學合作備忘錄。 圖／紅樹林有線電視提供
真理大學校長代表學校與一路發國際物流、統一石化、穩達商貿運籌、東昱物流等企業，以及物流協會、商港協會與全球運籌協會，簽署多項產學合作備忘錄。 圖／紅樹林有線電視提供

真理大學日前歡慶創校60週年，並且舉辦「60週年校慶演講與座談」，邀請傑出校友、曾任長榮海運與陽明海運董事長的謝志堅蒞校，以挑戰與展望，為題發表專題演講，隨後校長代表學校與一路發國際物流、統一石化、穩達商貿運籌、東昱物流等企業，以及物流協會、商港協會與全球運籌協會，簽署多項產學合作備忘錄（MOU），期盼透過產學合作平台，推動國際交流與物流專業人才培育，建立學術與實務並進的合作典範。

真理大學校長表示，這次邀請多位產學界重量級代表，共同探討全球供應鏈、產學合作與永續物流議題，以及台灣商港事業發展協會榮譽理事長廖超祥等人，現場交流熱烈、內容精采，充分展現真理大學推動產學鏈結的積極成果。

學校表示，學校秉持「追求真理、愛與服務」的創校精神，六十年來培育無數優秀人才，未來將持續深化產學合作、強化國際交流，培育兼具專業實務與人文素養的新世代人才，迎向下一個光輝甲子。

真理大學 淡水
