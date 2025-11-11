中醫大市醫偕中台科大 簽合作備忘助學生就業銜接

台中市立老人復健綜合醫院今天與中台科技大學簽署產學合作備忘錄（MOU），雙方將在學術交流、臨床實務教學、產學研究、學生校外實習與就業銜接等方面展開合作。

委託中國醫藥大學興建經營的台中市立老人復健綜合醫院（簡稱中醫大市醫），今天與中台科技大學簽署產學合作備忘錄，由中醫大市醫院長張坤正、中台科大校長陳錦杏代表雙方簽署。

張坤正表示，中國醫藥大學體系長期推動醫療臨床照護、醫學研究及專業教育並重，將結合中台科技大學於醫護教育與人才養成的深厚基礎，讓護理師、照服員、醫檢師、放射師、復健師職類學生能在學習階段即與臨床現場接軌。

張坤正指出，希望透過產學合作，雙方將在學術交流、臨床實務教學、產學研究、智慧醫療、學生校外實習與就業銜接等多面向展開合作，以強化醫療照護能量，提升在地健康服務品質。

陳錦杏表示，雙方未來將共同舉辦研討會、研習課程、專題演講及臨床參訪，促進專業交流；中醫大市醫將提供教師臨床深度研習與院所見習，中台科大則將推薦師資參與課程協同教學；在學生實務養成上，中醫大市醫將提供臨床實習環境與專業指導，協助學生完成就業銜接。

中醫大市醫說明，未來將持續深化合作模式，擴大跨領域連結，期望為大台中地區培養更多兼具臨床能力與人文關懷的新世代醫療專業人員，強化區域醫療服務量能，邁向醫療、教育及社會共創價值的願景。

