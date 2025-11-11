中醫大市醫偕中台科大 簽合作備忘助學生就業銜接

快訊

中央社／ 台中11日電

台中市立老人復健綜合醫院今天與中台科技大學簽署產學合作備忘錄（MOU），雙方將在學術交流、臨床實務教學、產學研究、學生校外實習與就業銜接等方面展開合作。

委託中國醫藥大學興建經營的台中市立老人復健綜合醫院（簡稱中醫大市醫），今天與中台科技大學簽署產學合作備忘錄，由中醫大市醫院長張坤正、中台科大校長陳錦杏代表雙方簽署。

張坤正表示，中國醫藥大學體系長期推動醫療臨床照護、醫學研究及專業教育並重，將結合中台科技大學於醫護教育與人才養成的深厚基礎，讓護理師、照服員、醫檢師、放射師、復健師職類學生能在學習階段即與臨床現場接軌。

張坤正指出，希望透過產學合作，雙方將在學術交流、臨床實務教學、產學研究、智慧醫療、學生校外實習與就業銜接等多面向展開合作，以強化醫療照護能量，提升在地健康服務品質。

陳錦杏表示，雙方未來將共同舉辦研討會、研習課程、專題演講及臨床參訪，促進專業交流；中醫大市醫將提供教師臨床深度研習與院所見習，中台科大則將推薦師資參與課程協同教學；在學生實務養成上，中醫大市醫將提供臨床實習環境與專業指導，協助學生完成就業銜接。

中醫大市醫說明，未來將持續深化合作模式，擴大跨領域連結，期望為大台中地區培養更多兼具臨床能力與人文關懷的新世代醫療專業人員，強化區域醫療服務量能，邁向醫療、教育及社會共創價值的願景。

相關新聞

颱風天通勤恐「到得了學校、回不了家」 大學生爭取訂遠距上課指引

鳳凰颱風來襲，部分大專校院已考量地理位置、校區間學生通勤等，先行停班課。東吳大學學生議會也向校方爭取遠距上課或裁決停班課...

連續放假65天！12月8校迎「大學史上最長寒假」 各校出招防荒廢學業

為了與國際學制接軌，台灣多所大學近年積極推動學期週數變革，根據教育部最新統計，截至114學年，共有12所國立大學實施一學期16週制度。其中，包含台灣大學、台灣師範大學等在內共8所學校，今年底將迎來長達

執行署台南分署拍賣會土地車輛拍出逾51萬元 成大法律系師生參訪觀摩

法務部行政執行署台南分署五打七安聯合拍賣會，今天上午11時起在分署二樓拍賣室進行動產拍賣，總計拍出持分土地2筆及2013...

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

嘉義大學歷時10年、投入逾5億元打造的全新宿舍「賢德樓」今天正式啟用，不僅讓入住學生直呼「月租3000元就能住到市中心高...

115學年大學新生額增2.2% AI資通訊擴充額減4%

115學年一般大學新生核定名額近日公布，各校系總招生名額共9萬5384名，比114學年增加2.2%；半導體、AI（人工智...

教授退潮／博士工程師為何棄歐洲兩倍高薪返台大任教

業界與學術生涯抉擇是一大難題。在歐洲擔任研發工程師的傅群，是什麼理由讓他放棄高薪工作，選擇返回台大擔任教職？他說，國外待遇雖優渥，但犧牲家庭、舒適圈等隱形成本也不低，直呼「降薪一倍，也要回台灣。」 傅群建議年輕學者「別太悲觀」，台灣正迎來一波教授退休潮，更多機會或許就在下個轉角。

