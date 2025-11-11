快訊

執行署台南分署拍賣會土地車輛拍出逾51萬元 成大法律系師生參訪觀摩

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
法務部行政執行署台南分署五打七安聯合拍賣會，今天上午11時起在分署二樓拍賣室進行動產拍賣，成大法律系師生至分署參訪。記者袁志豪／翻攝
法務部行政執行署台南分署五打七安聯合拍賣會，今天上午11時起在分署二樓拍賣室進行動產拍賣，總計拍出持分土地2筆及2013年國瑞 VIOS、中華小客貨車、山葉機車、三陽機車等物件，拍賣價金逾51萬元；今天也適逢成大法律系師生至分署參訪，瞭解動產拍賣流程。

台南分署表示，本日拍賣最高價的不動產是2筆位於玉井區持分土地，面積分別為19.11平方公尺與64.7平方公尺，持分範圍各3分之1，2筆土地合併拍賣，本次為第1次拍賣程序，最低拍賣價額是31萬元，保證金6萬2000元。

經行政執行官開標後，共有1組投標人投標，以31萬1000元得標；此外，本日拍賣最高價的動產為2013年國瑞VIOS，1496CC，該車輛未欠繳稅、費、罰鍰，本次拍賣訂有底價，最終以10萬元拍定，其餘物件則有19吋與40吋顯示器、貓屋、不銹鋼分具組、不鏽鋼鴛鴦鍋、不繡鋼電鍋及快煮壺等。

本日拍賣會適逢成功大學法律系教授林易典帶領學生共16人至台南分署參訪動產拍賣流程，透過拍賣前的解說、實際觀看動產拍賣程序及拍賣結束後的意見交流，讓參訪同學對於動產執行程序有較為深入的了解，最終拍賣價金總計為51萬7620元。

法務部行政執行署台南分署五打七安聯合拍賣會，今天上午11時起在分署二樓拍賣室進行動產拍賣，拍賣價金逾51萬元。記者袁志豪／翻攝
