執行署台南分署拍賣會土地車輛拍出逾51萬元 成大法律系師生參訪觀摩
法務部行政執行署台南分署五打七安聯合拍賣會，今天上午11時起在分署二樓拍賣室進行動產拍賣，總計拍出持分土地2筆及2013年國瑞 VIOS、中華小客貨車、山葉機車、三陽機車等物件，拍賣價金逾51萬元；今天也適逢成大法律系師生至分署參訪，瞭解動產拍賣流程。
台南分署表示，本日拍賣最高價的不動產是2筆位於玉井區持分土地，面積分別為19.11平方公尺與64.7平方公尺，持分範圍各3分之1，2筆土地合併拍賣，本次為第1次拍賣程序，最低拍賣價額是31萬元，保證金6萬2000元。
經行政執行官開標後，共有1組投標人投標，以31萬1000元得標；此外，本日拍賣最高價的動產為2013年國瑞VIOS，1496CC，該車輛未欠繳稅、費、罰鍰，本次拍賣訂有底價，最終以10萬元拍定，其餘物件則有19吋與40吋顯示器、貓屋、不銹鋼分具組、不鏽鋼鴛鴦鍋、不繡鋼電鍋及快煮壺等。
本日拍賣會適逢成功大學法律系教授林易典帶領學生共16人至台南分署參訪動產拍賣流程，透過拍賣前的解說、實際觀看動產拍賣程序及拍賣結束後的意見交流，讓參訪同學對於動產執行程序有較為深入的了解，最終拍賣價金總計為51萬7620元。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言