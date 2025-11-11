颱風天通勤恐「到得了學校、回不了家」 大學生爭取訂遠距上課指引

鳳凰颱風來襲，部分大專校院已考量地理位置、校區間學生通勤等，先行停班課。東吳大學學生議會也向校方爭取遠距上課或裁決停班課辦法，校方則表示，已請授課教師在天候不穩期間彈性處理學生出席，從寬認定請假與缺課事由。

學生議會議長洪振翔表示，東吳大學外雙溪校區只要下豪雨就會淹水，上次豪大雨曾經讓運動場甚至宿舍都泡在水中，難以通行。且本次外雙溪校區距離北市停課的鄰里僅不到200公尺，學生團體已多次向校方爭取遠距上課或裁決停班課辦法，但都無獲得較具體的回覆。

學生議會也表示，當平均風力或最大陣風達一定程度時，大眾交通運輸將依規定縮減班次或暫停營運，仰賴大眾運輸的學生，可能出現「到得了學校卻回不了家」或「因交通停駛而無法出門」的情形，因此也向校方建議，研議是否停課或改採遠距教學時，應將大眾運輸停駛風險納入考量，學生出席也應從寬處理。

近年大專校院為因應跨校區、校區所在地形，自行擬定放假標準作業。銘傳大學今放假，秘書長樊中原表示，銘傳大學有桃園、台北兩校區，學生可能兩邊跑，教師也會雙邊開課。過去北北基桃對颱風假尚無一至的停班課決議，常導致師生還是要通勤於兩個校區，因此當年由師生反映才訂立放假標準作業，只要有一校區所在縣市停課，另一校區也比照辦理。

樊中原也說，部分學校也因地形，設有大風、大雨假等，「通常放與不放，都會有問題。」學校會盡量回應師生的需求與意見。

另外，為於陽明山上的文化大學同樣於今天停班課。文大指出，2022碰上新冠疫情剛結束，師生對遠距教學已有一定程度掌握，又當時碰上颱風，因此學校啟動重大議題投票，政府規定平均風力7級、陣風10級的放假標準，文大通過平均風力6級、陣風9級就能啟動遠距教學機制，確保學生人身安全也不影響受教權益。

東吳大學校方今天回應，學校所屬地區未列入台北市政府所公布的停班停課範圍，但考量學生安全，已請授課教師在天候不穩期間彈性處理學生出席情況，從寬認定請假與缺課事由。校內教務處、總務處、學務處及校安中心等相關單位皆持續密切關注風雨與校園安全狀況，並與相關單位保持聯繫，確保校園安全無虞，請師生放心。

