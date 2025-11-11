台師大產學攜手推智慧評鑑平台 降人力、時間成本

快訊

中央社／ 台北11日電
台師大團隊攜手康士藤公司打造智慧評鑑中心平台，大幅降低評鑑所需人力與時間成本。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台師大團隊攜手康士藤公司打造智慧評鑑中心平台，大幅降低評鑑所需人力與時間成本，實現客觀、一致且高效的全新評鑑模式，推動人才評鑑流程的智慧化與普及化。

台灣師範大學今天發布新聞資料指出，在數位轉型與AI浪潮下，人才評鑑方式也迎來新變革，傳統評鑑中心運作面臨高成本、流程繁瑣與評分偏差等挑戰，讓此類評鑑多侷限大型企業。

台灣師範大學科技應用與人力資源發展系與康士藤管理顧問股份有限公司合作，共同啟動「Kairos AI自動化智慧評鑑中心平台」研發與應用計畫，期望以AI技術為核心，推動人才評鑑流程的智慧化與普及化，打造新一代評鑑模式。

Kairos AI自動化智慧評鑑中心平台由台師大「人資AI實驗室」擔任學術研究與AI平台開發核心，康士藤提供多年在人才與組織診斷的科學化測評經驗，透過導入多模態AI評鑑技術結合實證研究，打造兼具精準性與可規模化的智慧評鑑平台，並提供測評工具與客製化培訓服務。

台師大表示，Kairos AI自動化智慧評鑑中心平台涵蓋6大關鍵職能，包括領導力、溝通表達、問題解決、團隊合作、AI應用規劃等；透過AI分析，讓平台在維持專業準確度的同時，大幅降低評鑑所需人力與時間成本，實現客觀、一致且高效率的全新評鑑模式，未來即使是中小型企業，也能以合理成本導入完整的評鑑流程。

