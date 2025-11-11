連續放假65天！12月8校迎「大學史上最長寒假」 各校出招防荒廢學業

為了與國際學制接軌，台灣多所大學近年積極推動學期週數變革，根據教育部最新統計，截至114學年，共有12所國立大學實施一學期16週制度。其中，包含台灣大學、台灣師範大學等在內共8所學校，今年底將迎來長達65天的史上最長寒假。哪些學校會放兩個月的寒假呢？太長的假期讓人擔憂學生的學業恐荒廢，各校在寒假期間，會如何引導學生善用假期？其他國家的大學，學期週數的安排又是如何呢？





台灣之所以迎來史上最長寒假，要回溯到2022年，為了與國際標準接軌，台灣國內大學推動學制變革，縮短學期週數就是其中一項改變。台大率先從2022年8月起試行縮短學期為16週，並與同為國立台灣大學系統的台師大、台科大共同推動，其後清華大學、陽明交通大學、台北大學等其他國立大學也陸續跟進採行16週學期制。

今年寒假，台大、台師大、台科大、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學等8校，因選擇在114學年（2025年）的9月1日開始第一學期的課程，期末考訂於12月15日至19日之間，接下來寒假將從12月22日（週一）開始，到2026年2月23日才開始第二學期課程。若加上寒假前的週末，實際放假天數多達65天，是史上之最。

另外，中興大學、中山大學、台北大學及暨南國際大學等4校，第一學期的開學日是在2025年9月8日，故而寒假開始的日期也稍遲一週，是從12月29日（週一）開始，同樣是到過完農曆春節的2026年2月23日為止，加上12月27日、28日兩天週末，寒假放假天數58天。

寒假變長的原因：與國際學制接軌

過去台灣的大學，一學期通常是18週制，而國外大學則多為16週，例如美國的大學是16至17週，與台灣學制相同的美國大學如哈佛大學、伊利諾大學等，一學期的長度是16週，而其他亞洲的大學，日本普遍為15到17週、香港大學是16週、韓國的首爾大學則是15週，台灣的大學學期週數比大多數國家的學校都長。

其他的例子，還有分為三學期的英國大學，兩個授課學期約10週、加上以考試或寫論文為主，週數更短的第三學期。

為與國際學制接軌，以台大為首的國立大學縮短學期週數，高教公會表示，此舉可減少教師備課時間和學生對課程疲乏的情形，在各校重視教師研究的產學合作成果的環境下，大學老師也能有更多時間投入相關領域。

除了前述12所大學實施一學期16週新制之外，其他部分大學也進行彈性調整學期週數，諸如台灣藝術大學、高雄大學等校，採用16＋2週彈性修業措施，學期正式的授課週數為16週，另外2週用於彈性學習；而成功大學採取15＋3週的課程安排，在學期前15週上完課，最後3週進行彈性課程或期末評量。

對於各校的不同安排，教育部表示原則上尊重學校推動彈性與自主教學的相關規劃。

各校安排與配套，有寒修課程？

面對長達兩個月的超長寒假，各校及相關單位也開始思考如何引導學生善用時間。

台大首度規劃「寒修課程」，鼓勵學生進行多元、跨域與自主學習，寒修課程的實施期程為2025年12月22日至2026年2月11日，為期七週，課程最低授課以一週以上為原則，並符合教育部18小時折抵1學分的規定，讓學生在寒假也能獲得學分。台大校方也為鼓勵教師開課提供誘因，例如課程將納入114學年度的授課時數計算，且開設具實習或見習性質的課程，每門課最高可獲得新臺幣七萬元的經費補助。

此外，台大也通過規劃，若因新增國定假日或勞動節全國放假導致需補課，第17週可彈性補課。

陽明交大則未開設實體課程，不過規劃非同步線上授課的基礎科學課程，供學生在寒假期間也能持續學習。

而台師大的做法不同，該校教務處表示，考量台師大學生自主學習能力高，寒假已有短期赴外交流和實習等多種選擇，因此暫不安排寒修課程，專注於持續強化夏季學期的課程。

教育部也建議，學校可在較長的寒假當中，為學生提供學習資源與活動，而全國教師工會總聯合會提醒，若沒有建立完善的配套措施，過長的假期可能會被荒廢，失去教育意義，建議學校應提供更多實習或專題機會。

另外，超過兩個月的寒假，也讓遊學團業者鎖定商機，推出多種長天數、遠距離的留遊學團，地點包括澳洲、加拿大和歐美國家等，費用一天約8千到1萬元左右，若是三週的遊學團，平均費用約20萬元。業者表示目前留遊學團的詢問度較往年增加一成左右，報名人數也上升5％以上，看好能夠持續成長。

