颱風來襲學生盼停課或遠距 東吳：從寬處理請假

中央社／ 台北11日電

颱風鳳凰來襲，東吳大學多名學生議員發表聲明，呼籲校方研議是否停課或採遠距教學時，優先考量學生通勤安全。東吳校方今天表示，已請授課教師從寬認定學生請假與缺課。

交通部中央氣象署昨天傍晚發布颱風鳳凰海警，台北市政府昨晚8時宣布，11日除士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里，以及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里停止上班上課，其餘各機關學校照常上班及上課。

東吳大學學生議會多名議員發表共同聲明指出，在教務會議擔任學生代表的學生議員與學生會學生代表已於先前豪雨事件後，草擬災防停課相關辦法，請校方針對未達地方政府停班停課標準時，依校區天候實際情形研議調整授課方式，以兼顧學生受教權與安全，預計交教務會議審議。

聲明稿提到，在昨晚停班停課消息發布前，由於台北市山區雨量達停班停課標準，議長和副議長已請校方針對實際通勤困難與安全疑慮進行討論；當東吳大學周邊也位於福林里的其他學校宣布停課時，也再次詢問校方11日改遠距上課的可能，但無具體回應。

東吳學生議員共同聲明也建議，校方研議是否停課或改採遠距教學時，應將大眾運輸停駛風險納入通盤考量，以學生安全為優先，且學生出席部分也應要從寬處理；至於因風雨或交通中斷而無法到校的學生，應盡可能保留相關證明，並主動向授課教師或系辦說明。

東吳大學今天透過文字回應，因應鳳凰颱風來襲，北市部分地區11日停止上班上課，雖然東吳大學所屬地區未列入北市公布的停班停課範圍，但考量學生安全，學校也建請授課教師在天候不穩期間彈性處理學生出席情況，從寬認定請假與缺課事由。

東吳校方表示，教務處、總務處、學務處、校安中心等單位皆持續關注風雨與校園安全狀況，並與相關單位保持聯繫，確保校園安全無虞；提醒全體師生務必注意上下學通勤安全，出門攜帶雨具，穿著防滑鞋與亮色衣物，並避免到山區、低窪地區，以確保自身安全。

