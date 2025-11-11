嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大賢德樓宿舍設備完善有門禁、相關住宿及諮詢服務。記者李宗祐／攝影
嘉義大學歷時10年、投入逾5億元打造的全新宿舍「賢德樓」今天正式啟用，不僅讓入住學生直呼「月租3000元就能住到市中心高CP值套房」，外觀質感也引起房市熱議，許多民眾路過誤以為是豪宅大樓，預期將帶動湖子內區域房市再升一波。

賢德樓是嘉大整併25年來第一座全新宿舍，由邱義源、艾群、林翰謙3任校長接力推動，從規畫到興建歷時10年。前校長艾群指出，初期規畫為地上10層、地下2層、預算約3.7億元，但遇上原物料飆漲，每坪造價從9萬元跳升至13萬元，包含設備後總成本逾5億元，最終調整為地上8層、地下1層順利完工。賢德樓可說是嘉大歷任成員共同的心血作品。

啟用典禮以影片「賢德樓－回顧與展望」揭開序幕，帶領來賓回顧宿舍興建10年間的規畫、設計與施工挑戰。校長林翰謙表示，賢德樓的完工象徵嘉大在住宿品質提升上邁出重要一步，這不只是宿舍，也是嘉大打造友善學習生活環境的重要里程碑。

賢德樓共提供378床，包括180間雙人套房與18間單人房，學生對新宿舍反應相當熱烈。經濟系、生物系大二學生表示，雙人套房每學期2萬3000元，加上政府每月5000元租金補貼，「換算下來實際月租約3000元，比外面便宜、安全、設備還更好。」他們稱讚房間寬敞、收納豐富、上床下桌、獨立衛浴乾濕分離、網路穩定、門禁及房卡完善，是高CP值住宿。

賢德樓的新穎外觀意外成為房市焦點。校友會表示，不少市民以為嘉大新蓋了一棟豪宅，以附近垂楊路行情每坪60萬來看，賢德樓若是住宅至少也會有50萬級水準。議員陳家平也指出，湖子內地區過去曾是淹水黑區，也是嘉大校友的市長黃敏惠整治後已轉型為新蛋黃區，如今賢德樓啟用可望帶動周邊房市更活絡。

典禮最後在剪綵儀式與宿舍導覽中圓滿結束，來賓參觀後一致肯定賢德樓明亮舒適、具永續概念的建築設計。嘉大表示，未來將持續優化校園設施，打造學生心中最安心、最具吸引力的第二個家。

嘉大前校長邱義源出席賢德樓啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉大賢德樓宿舍啟用，預期帶動周邊房市活絡。記者李宗祐／攝影
經濟系、生物系大二生表示，換算下來實際月租約3000元，比外面便宜、安全、設備還更好。記者李宗祐／攝影
嘉大賢德樓宿舍啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉大賢德樓宿舍啟用典禮大合照。記者李宗祐／攝影
嘉大賢德樓宿舍設備完善有門禁、相關住宿及諮詢服務。記者李宗祐／攝影
嘉大前校長艾群表示，賢德樓歷經3任校長接力推動，從規畫到興建歷時10年。記者李宗祐／攝影
嘉大賢德樓宿舍明亮舒適、具永續概念的建築設計，每層配備消防滅火器等安全設施。記者李宗祐／攝影
嘉大賢德樓宿舍啟用，圖為單人房型。記者李宗祐／攝影
嘉大賢德樓宿舍啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉大賢德樓宿舍啟用典禮上校長林翰謙說明歷經３任校長及同仁的努力。記者李宗祐／攝影
