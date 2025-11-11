快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

聽新聞
0:00 / 0:00

115學年大學新生額增2.2% AI資通訊擴充額減4%

中央社／ 台北11日電
115學年一般大學新生核定名額近日公布，圖為國立台灣大學。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
115學年一般大學新生核定名額近日公布，圖為國立台灣大學。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

115學年一般大學新生核定名額近日公布，各校系總招生名額共9萬5384名，比114學年增加2.2%；半導體、AI（人工智慧）與資通訊等領域擴充名額為1479名，比114學年略減4%。

教育部近日公布115學年一般大學日間學士班新生招生名額，各校系總招生名額為9萬5384名，比114學年（9萬3264名）小幅增加2.2%。

至於各頂尖大學115學年總招生名額，教育部資料顯示，國立台灣大學、國立清華大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立政治大學與國立中山大學等名額略增，如台大增加32個、清華增加27個、成大增加30個、陽明交大增23個。

此外，配合國家政策產業發展所需專業人才培育，教育部近年鼓勵大學擴充半導體、AI與機械領域（含資通訊）相關系所名額，並自113學年起調整政策，公立大學以擴充培育碩博士班為主，私立大學以擴充學士班為主。

據教育部資料顯示，115學年一般大學日間學士班資通訊、半導體、AI及機械領域等相關系所，共43校擴充1479個招生名額，擴充名額比114學年（46校、1551名）略減4%。

名額 教育部 半導體
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

校務會議淪「主管會議」？高校工會籲修大學法教師代表限非主管

經痛不適欲請假！ 大學清潔工遭男主管迫脫衣「拍衛生棉照」自證

「矽谷最神秘新創」開月薪16萬挖角高中生 他18歲棄全額獎學金讀大學

以前沒有手機大學生晚上在幹嘛？ 過來人曝最常做3件事

相關新聞

115學年大學新生額增2.2% AI資通訊擴充額減4%

115學年一般大學新生核定名額近日公布，各校系總招生名額共9萬5384名，比114學年增加2.2%；半導體、AI（人工智...

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

嘉義大學歷時10年、投入逾5億元打造的全新宿舍「賢德樓」今天正式啟用，不僅讓入住學生直呼「月租3000元就能住到市中心高...

教授退潮／博士工程師為何棄歐洲兩倍高薪返台大任教

業界與學術生涯抉擇是一大難題。在歐洲擔任研發工程師的傅群，是什麼理由讓他放棄高薪工作，選擇返回台大擔任教職？他說，國外待遇雖優渥，但犧牲家庭、舒適圈等隱形成本也不低，直呼「降薪一倍，也要回台灣。」 傅群建議年輕學者「別太悲觀」，台灣正迎來一波教授退休潮，更多機會或許就在下個轉角。

陽明山區停班停課 文化大學宣布所有校區11月11日同步停課

受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，台北市政府今宣布位於陽明山區的部分行政里11月11日停班停課。對此，文化大學...

清大《專利變現》知識 APP 產品 輕鬆化點子成金、讓人成科技新寵

「學會專利變現，可以讓人輕鬆賺進桶桶金，更可以讓人成為科技界爭相延攬的新寵。」清華大學周卓煇特聘教授與指導團隊，10日發...

台灣橋樑計畫將邀31諾貝爾得主來台 「石墨烯之父」蓋姆揭序幕

以發現「石墨烯」（graphene）聞名的2010年諾貝爾物理學獎得主、俄裔英國物理學家安德烈・蓋姆爵士（Prof. S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。