115學年大學新生額增2.2% AI資通訊擴充額減4%

業界與學術生涯抉擇是一大難題。在歐洲擔任研發工程師的傅群，是什麼理由讓他放棄高薪工作，選擇返回台大擔任教職？他說，國外待遇雖優渥，但犧牲家庭、舒適圈等隱形成本也不低，直呼「降薪一倍，也要回台灣。」 傅群建議年輕學者「別太悲觀」，台灣正迎來一波教授退休潮，更多機會或許就在下個轉角。

2025-11-11 07:30