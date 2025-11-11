聽新聞
115學年大學新生額增2.2% AI資通訊擴充額減4%
115學年一般大學新生核定名額近日公布，各校系總招生名額共9萬5384名，比114學年增加2.2%；半導體、AI（人工智慧）與資通訊等領域擴充名額為1479名，比114學年略減4%。
教育部近日公布115學年一般大學日間學士班新生招生名額，各校系總招生名額為9萬5384名，比114學年（9萬3264名）小幅增加2.2%。
至於各頂尖大學115學年總招生名額，教育部資料顯示，國立台灣大學、國立清華大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立政治大學與國立中山大學等名額略增，如台大增加32個、清華增加27個、成大增加30個、陽明交大增23個。
此外，配合國家政策產業發展所需專業人才培育，教育部近年鼓勵大學擴充半導體、AI與機械領域（含資通訊）相關系所名額，並自113學年起調整政策，公立大學以擴充培育碩博士班為主，私立大學以擴充學士班為主。
據教育部資料顯示，115學年一般大學日間學士班資通訊、半導體、AI及機械領域等相關系所，共43校擴充1479個招生名額，擴充名額比114學年（46校、1551名）略減4%。
