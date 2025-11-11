國北護、龍巖合辦講座 學習面對生命終點智慧

快訊

中央社／ 台北11日電

國立台北護理健康大學生死與健康心理諮商系與龍巖慈善基金會合辦講座，結合演講、音樂欣賞及實務座談，帶領民眾學習面對生命終點的智慧與勇氣。

國北護生諮系今天發布新聞稿，本月9日由系方、系友會、龍巖慈善基金會合作的「2025市民公益講座-最後一哩路的生命智慧：照護、陪伴、溝通與撫慰」活動，吸數百人到場參與。

生諮系主任李佩怡表示，每個人都會走到最後一哩路，但面臨「即將要走，會發生什麼事，怎麼準備去走」，都是很難的功課。而照顧者要如何陪伴、溝通撫慰，也有很多痛苦累積的智慧，也須運用經驗來反思。

龍巖慈善基金會董事長梁建芸表示，透過不斷的探索與對話，人們逐漸明白生命的終章並非終點，而是生命另一種形式的延續；悲傷也不只是痛苦，而是讓人重新體悟愛與連結的契機。

生諮系兼任教授林綺雲指出，面對悲傷有3步驟，包括自我照顧、悲傷療癒與和解。每個人心中都有一座「癒花園」，擁有自我療癒的潛能，只要願意自我照顧、在無助時尋求協助，最終在寬恕的議題上，「你的生命態度決定你會不會快樂。」

