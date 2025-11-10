陽明山區停班停課 文化大學宣布所有校區11月11日同步停課

大學面臨教師退休潮，如何吸引年輕學者難題倍增。研究資源與教學負擔成為新進教職的重要考量。大學替新進教師的各種加薪仍屬短期，師資招募挑戰還包括與中研院乃至業界競爭。已有頂大顛覆過去聘人標準，不再只看「論文數量」，該校系教授說，觀察年輕學者時，應該重視其潛力。但也有頂大主管發現，前段大學師資已國際化，退休潮「不嚴重」。

2025-11-10 07:30