陽明山區停班停課 文化大學宣布所有校區11月11日同步停課
受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，台北市政府今宣布位於陽明山區的部分行政里11月11日停班停課。對此，文化大學決議，明日所有校區課程同步停課。
在北市府今晚發布停班課資訊後，文化大學隨即宣布，由於該校陽明山校區屬於停班停課區域，考量教學一致性，文大日間學制所有校區的課程明將同步停課。
文化大學提醒，颱風期間，請避免外出或至危險區域，並提醒全體教職員生注意自身安全。
