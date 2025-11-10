清大《專利變現》知識 APP 產品 輕鬆化點子成金、讓人成科技新寵

「學會專利變現，可以讓人輕鬆賺進桶桶金，更可以讓人成為科技界爭相延攬的新寵。」清華大學周卓煇特聘教授與指導團隊，10日發表「專利變現」APP產品時，做了以上的表示。

周卓煇教授指出，「專利」一直是科技產業、經濟戰場上決勝的重要武器，這個重要性，有些人或多或少知道一些；但是，太多人不知道的是：「專利，甚至專利電子，可以變成個人的現金」，懂得專利、點子的提出，會翻轉一個人的身價。

為了讓台灣的公司更有競爭力，更為了幫助年輕人開啟「財富自由」的未來，周教授指導清大專家系統小組，包括研究生王暐翔、羅明宇等人，開發了《專利變現》這個知識產品，特於今日公開推出。

周教授強調，這項產品，乃以使用者為導向，無論是在職工程師，或是社會新鮮人，無論是理工，或非理工，均可輕鬆上手，立馬習知專利可以如何變現，更可以讓人成為科技公司愛用的人。

這個「專利變現」專家系統，透過簡易的問答介面，藉由有趣的真實個案、故事，輕鬆帶你進入專利變現的世界，並手把手教你變現的方式。

周卓煇說：「對個人而言，專利必須要能變現，否則專利就只是專利。」「這產品的製作，中間採用了幾個AI工具，透過知識工程，擷取了關鍵的知識，再轉譯成奶奶、國高中生都能聽懂、操作的產品，讓可專利的創意、洞見，轉化成為個人的資產，讓自己成為公司的價值支柱。」

慧卓專利商標事務所專利代理人林育竹表示：「我們與清大合作將近20年，協助周老師申請到了國內外專利共98件，深知專利的重要，也非常讚許周老師帶領團隊開發這項知識產品。透過這個產品，職場素人與青年學子都能立馬變身智財戰將，為自己創造專業價值、競爭優勢與實質收益。」

羅明宇同學表示：「回想大學那四年，燒掉了我父母一百萬元；雖然學了材料工程，但卻不知道將來能有什麼特別的用處；在開發這個產品的同時，我抓到了重點中的重點，讓我可以成為科技公司的新寵。現在，不用一萬元，你也可以成為科技新寵。」

王暐翔同學說：「其實，何止一百萬？跟多數人一樣，我還在唸碩士，還要再燒40萬；大家學的，又差異不大，顯不出自己的價值！還好有這個產品的加持，ㄧ萬元不到，就可以讓人的專利點子變成3、6、9倍的現金，而且還是起跳而已，實在划算。」

林豈寬同學則認為，他和前面兩位一樣，都算是幸運兒，他說：「若在私立大學，四年就得150萬，念完碩士，就要210萬；就算是修一門好課，3個學分也要9,000元；如今，花不到一門課的錢，就可有效投資自己，快速提升關鍵競爭力，實在物超所值。」 周卓煇教授與試用產品合照，提醒大家有興趣者歡迎掃QR code立刻體驗。記者李珣瑛／攝影

商品推薦