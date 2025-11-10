快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

中大板岩滲透率量測新法 助評估地熱資源可行性

中央社／ 台北10日電

中央大學團隊提出一套可用於板岩滲透率與深度評估的新方法，有助於釐清地熱開發前期最關鍵、最難取得的地下流體傳導參數，為台灣地熱資源評估與電廠可行性分析開創新方向。

中央大學今天發新聞稿指出，台灣地處歐亞與菲律賓板塊交界，快速的造山運動，使深層高熱的板岩被快速抬升至較淺層，因此具地熱開發潛能；但板岩為溫度和壓力作用形成的變質岩，孔隙度低，流體流動受裂隙控制，滲透性難以直接量測，成為地熱開發潛能評估的瓶頸。

為解決此問題，中央大學應用地質研究所教授董家鈞的團隊以台東紅葉層板岩樣本為研究對象，運用日本京都大學教授在車籠埔斷層計畫期間捐贈、設置於中央大學的高壓滲透率量測儀進行實驗，成功測量到板岩的傳導參數，並建立「岩體與裂隙雙重貢獻下的滲透率—深度模型」。

相較於傳統潛能評估方法多只知地底深處有「熱寶藏」，但無法根據「通道寬度」和「流量」量化熱交換與發電量，中央大學研究團隊可精準量測地下裂縫寬度，並換算整體板岩滲透率，確保綠能開發單位事先評估發電效率並降低開發風險。

董家鈞表示，此研究提供一套可在地熱前期調查階段應用的簡化評估流程，可在尚未進行鑽井或原位監測前，快速推估目標地層的流體傳導能力，協助政府與產業進行地熱潛勢區域的優先排序與經濟可行性評估。

中央大學 團隊 成功

延伸閱讀

影／日東北近海發生規模6.7地震！震源深度僅10公里 氣象廳發海嘯注意報

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

今飆33度高溫 吳德榮：鳳凰颱風下周挾暴風及大量致災雨威脅台灣

東北季風一波波 吳德榮：周末低溫再探1字頭 這2天降雨範圍擴大

相關新聞

中山醫大65周年校慶 吳元煌獲頒名譽博士

中山醫學大學昨舉行65周年校慶大會，並慶祝護理學系創系60周年。典禮中頒授醫學系第十屆校友、美國仁愛醫療集團總裁吳元煌名...

清大《專利變現》知識 APP 產品 輕鬆化點子成金、讓人成科技新寵

「學會專利變現，可以讓人輕鬆賺進桶桶金，更可以讓人成為科技界爭相延攬的新寵。」清華大學周卓煇特聘教授與指導團隊，10日發...

台灣橋樑計畫將邀31諾貝爾得主來台 「石墨烯之父」蓋姆揭序幕

以發現「石墨烯」（graphene）聞名的2010年諾貝爾物理學獎得主、俄裔英國物理學家安德烈・蓋姆爵士（Prof. S...

教授退潮／頂大搶人才顛覆聘任標準 不再只看論文數量

大學面臨教師退休潮，如何吸引年輕學者難題倍增。研究資源與教學負擔成為新進教職的重要考量。大學替新進教師的各種加薪仍屬短期，師資招募挑戰還包括與中研院乃至業界競爭。已有頂大顛覆過去聘人標準，不再只看「論文數量」，該校系教授說，觀察年輕學者時，應該重視其潛力。但也有頂大主管發現，前段大學師資已國際化，退休潮「不嚴重」。

文化大學攜手華碩 打造全台首間CCU AI Lab

中國文化大學AI電腦教室於近期揭牌啟用，並與華碩（2357）ProArt University校園創作者聯盟簽署合作備忘...

上大學後很茫然 男大生嘆：想改變卻不知道往哪走

一名男網友近日在論壇透露，自己不滿當前的大學生活，因為這一切不是他想要的，但又不知道自己到底要什麼，只覺得若要重新考學測，社會科不能再像他應屆的分科測驗那樣，考到第二次60級分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。