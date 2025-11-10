中大板岩滲透率量測新法 助評估地熱資源可行性
中央大學團隊提出一套可用於板岩滲透率與深度評估的新方法，有助於釐清地熱開發前期最關鍵、最難取得的地下流體傳導參數，為台灣地熱資源評估與電廠可行性分析開創新方向。
中央大學今天發新聞稿指出，台灣地處歐亞與菲律賓板塊交界，快速的造山運動，使深層高熱的板岩被快速抬升至較淺層，因此具地熱開發潛能；但板岩為溫度和壓力作用形成的變質岩，孔隙度低，流體流動受裂隙控制，滲透性難以直接量測，成為地熱開發潛能評估的瓶頸。
為解決此問題，中央大學應用地質研究所教授董家鈞的團隊以台東紅葉層板岩樣本為研究對象，運用日本京都大學教授在車籠埔斷層計畫期間捐贈、設置於中央大學的高壓滲透率量測儀進行實驗，成功測量到板岩的傳導參數，並建立「岩體與裂隙雙重貢獻下的滲透率—深度模型」。
相較於傳統潛能評估方法多只知地底深處有「熱寶藏」，但無法根據「通道寬度」和「流量」量化熱交換與發電量，中央大學研究團隊可精準量測地下裂縫寬度，並換算整體板岩滲透率，確保綠能開發單位事先評估發電效率並降低開發風險。
董家鈞表示，此研究提供一套可在地熱前期調查階段應用的簡化評估流程，可在尚未進行鑽井或原位監測前，快速推估目標地層的流體傳導能力，協助政府與產業進行地熱潛勢區域的優先排序與經濟可行性評估。
