台灣橋樑計畫將邀31諾貝爾得主來台 「石墨烯之父」蓋姆揭序幕
以發現「石墨烯」（graphene）聞名的2010年諾貝爾物理學獎得主、俄裔英國物理學家安德烈・蓋姆爵士（Prof. Sir Andre Geim）今在台灣大學開講，賴清德總統亦親自到場為「台灣橋樑計畫」致詞。包含蓋姆在內，計畫將邀請31位諾貝爾獎得主來台，舉行系列演講與學術交流，中研院盼能藉此激勵青年學子，並喚起各界對基礎科學的重視。
中研院與國內12所學研機構共同推動「台灣橋樑計畫」，今日在台大舉行的開幕式暨首場講座邀請蓋姆蒞臨演講，計畫榮譽主席賴清德致詞時指出，蓋姆發現「石墨烯」這種強韌且有獨特熱與電學特性的新穎材料，並因此在2010年與康斯坦丁・諾沃肖洛夫（Konstantin Novoselov）共獲諾貝爾獎殊榮，包含蓋姆在內，接下來7個月台灣橋樑計畫將有31位諾貝爾獎得主來台，對同學、師長、研究者以及整個台灣社會都是豐富的知識饗宴。
石墨烯是一種僅由單層碳原子組成的新材料，兼具極高強度與優異導電性，開啟奈米科技的新時代，並被廣泛應用於電子元件、能源與醫學領域。蓋姆除以此獲諾貝爾獎外，也因其幽默與創造力著稱，他用磁場讓青蛙懸浮的實驗曾獲得「搞笑諾貝爾獎」，反映其科學探索精神不拘一格。
蓋姆本次除公開演講外，預計與台大物理學系進行小型深度座談，和年輕學者探討研究與創新議題。台大校長陳文章表示，透過與諾貝爾獎得主面對面的學術對話，台大師生能夠直接汲取國際前沿的智慧與研究精神，深化科研能量並拓展視野。他並特別感謝光寶集團創辦人宋恭源的支持，使台大得以持續邀請世界級學者來校。
在今日的開幕式上，中研院院長廖俊智指出，「台灣橋樑計畫」促進台灣與世界頂尖學者的深度交流，透過諾貝爾獎的高知名度，不僅激勵青年學子拓展國際視野，並喚起社會各界對基礎科學的重視。中研院前院長李遠哲表示，計畫讓科學家們能夠跨越文化與地域的隔閡，共同思考人類未來的方向。
台大表示，未來將持續與中研院及世界和平基金會主席尤韋・莫拉韋茨 （Uwe Morawetz) 緊密合作，透過「台灣橋樑計畫」的推展，邀請更多國際頂尖學者來台交流，深化科學、人文與社會的對話。
