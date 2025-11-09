文化大學攜手華碩 打造全台首間CCU AI Lab

中國文化大學AI電腦教室於近期揭牌啟用，並與華碩（2357）ProArt University校園創作者聯盟簽署合作備忘錄（MOU），打造全台首間「CCU AI Lab」。文化大學系所多元，建置的AI實驗基地，整合理工、商管、設計、人文與藝術等領域的學術能量，打造兼具教育深度與產業實務的創新平台。

此舉象徵文化大學邁入AI跨域教育新里程碑，與華碩共創AI教育與產學合作新典範，培育兼具AI思維、人文素養與實作能力的未來人才。未來，文化大學將持續推動「CCU AI Lab」建置計畫，拓展AI學習場域，實現「人人可用AI、系系能創新」的教育願景。

AI電腦教室採用華碩ProArt PBA (Powered by ASUS)主機、螢幕及配件，並以「跨域合作」與「混合部屬」兩大特色，構建全校AI學習生態，成為全台最具代表性的AI通識教育創新基地。文化大學長期致力於培育跨域人才，是全台第一所將跨域通識列為必修的大學，每年開設超過300門課程，其中近半已融入AI應用。「CCU AI Lab」的啟用，讓全校師生能以AI結合專業領域進行創新實作。

AI實驗基地規劃四大層級，提供不同領域師生多元應用場域。「技術練習層」供資訊與AI相關科系進行模型部署、微調與技術測試，強化AI運算與開發能力；「跨域應用開發層」鼓勵AI專業與法律、設計、語文、商管等非資訊領域合作，開發智慧法律摘要、藝術生成模組等應用，展現跨域整合精神。

「混合部屬實作層」開放藝術與傳播學院使用，支援影音創作、影像生成與AI內容協作，融合技術與創意，展現文化大學跨域教育的深厚實力；「生成式AI體驗層」則集中多款進階平台，供學生預約操作與創作，拓展AI應用深度與廣度。「CCU AI Lab」象徵超越、創新與科技核心，寓意文化大學AI教育將邁向自主創新與跨域融合的新階段。

華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部江尹涵事業總經理表示，未來預計持續與文化大學密切合作深化AI教育，除提供文化師生ProArt University盟校專屬指定型號購機優惠外，亦將共同規劃專業講座或營隊課程，促進產學交流，推動AI通識教育向下紮根，協助國高中生提早探索興趣，明確未來選科選校方向；更重要的是，所有成為ProArt University盟校的學子，經校方師長推薦後皆有機會優先獲得華碩實習面試機會，提前累積實務經驗，日後無縫接軌職場！

文化大學王子奇校長表示，AI電腦教室的啟用不僅象徵校園AI基礎建設升級，更是跨域教育與產學合作的重要實驗平台。透過與華碩ProArt University校園聯盟的策略結盟，全校師生都可受惠。這間AI電腦教室將作為文化大學推動AI教育的首個示範據點，未來學校將以此為起點，持續建置「CCU AI Lab」系列實驗基地，創立更多AI專業教室，深化AI於通識教育、創意設計與人文應用領域的發展，培育具創新力、跨域力與國際競爭力的AI新世代，打造AI教育與產學共榮的新典範。

