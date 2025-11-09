上大學後很茫然 男大生嘆：想改變卻不知道往哪走

一名男網友近日在論壇透露，自己不滿當前的大學生活，因為這一切不是他想要的，但又不知道自己到底要什麼，只覺得若要重新考學測，社會科不能再像他應屆的分科測驗那樣，考到第二次60級分。

原PO在Dcard以「重考是什麼」為題發文，抱怨最近真的是煩得不得了，很不滿意當下的大學生活，很想有所改變，因為一切看似不是他想要的。

但是原PO又指出，雖然說想要改變，不過其實也不清楚要去哪裡，更不知道這是什麼心態，質疑自己或許只用「重考」逃避現實。原PO還說，他覺得重考分科測驗，社會科沒辦法再像之前一樣考到60級分。

網友建議，「你有沒有想去的地方？沒有的話就訂最好的地方。先選擇自己想要的，不知道自己想要什麼就選擇最好的，選擇一個你願意去那裡探索的地方」、「我目前的想法是先撐完這學期，厭惡感越來越強烈的話會拚暑轉或116學測。加油，趁著大一上多多找尋自己到底想要什麼樣的未來吧！」、「感覺真的要重考的話，你可能也不確定你現在真正想要的是什麼，但至少你確定現在這樣不是你要的，那就多出去探索吧」。

