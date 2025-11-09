中山醫大65周年校慶 吳元煌獲頒名譽博士

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中山醫大於65周年校慶頒授吳元煌名譽博士學位，由同窗邱文達(右)代為領取，左為校長黃建寧。圖／中山醫大提供
中山醫學大學昨舉行65周年校慶大會，並慶祝護理學系創系60周年。典禮中頒授醫學系第十屆校友、美國仁愛醫療集團總裁吳元煌名譽博士學位，同時表揚「全球前2%頂尖科學家」教師、優秀師生與資深教職員工。

1960年以牙醫專科起家的中山醫大，如今已發展為設有4個學院、20個學系及研究所的專業醫學大學。財團法人中山醫學大學董事長周英香指出，學校與附設醫院秉持「校院一家」理念，持續提升醫療與研究量能，並將啟動教學研究大樓興建工程，延續打造象徵校友情感的「迴旋梯」，以創新與傳承並進的精神邁向新里程。

校長黃建寧說，學校在教學、研究、產學與永續發展上持續精進，每年師生發表近千篇論文且校外競賽成績亮眼，連續兩年有8位教師入選「全球前2%頂尖科學家」。他強調，未來將以智慧醫療與綠色轉型為主軸，預計2050年達成校園碳中和，並培育兼具專業、人文與國際視野的醫療人才。

獲頒名譽博士學位的吳元煌，目前在美國領導10家醫院、兩家長照機構與兩所醫學大學，長年推動AI醫療與跨國教育合作。雖因公未能返台，但透過錄影致詞表示，當年在中山醫大接受臨床訓練的經驗，奠定了他投身醫療的基礎，並感念創辦人周汝川博士與周張不博士的遠見與奉獻，期許此榮譽化為推動醫療教育永續發展的責任。

名譽博士學位由吳元煌同窗、仁愛醫療集團共同執行長暨前衛福部部長邱文達代表領取。他說，吳醫師在醫療與教育領域的成就，充分展現中山醫大扎實訓練與仁心並重的教育精神。他提到吳醫師常說，困難與挫折並非障礙，而是通往希望與夢想的動力，足見其堅毅與樂觀的人格特質。

台中市醫師公會理事長王博正則笑言，吳元煌「拳快腳更快，行醫依舊精準，認為他的行醫風格沉穩精準，與他身為跆拳道高手的訓練背景不無關聯。妙語一出引來全場笑聲與掌聲。

護理學系歡慶創系60周年，首屆校友與師生齊聚回娘家，共同見證系所成長與跨世代傳承。圖／中山醫大提供
