「有機生活日」中興大學登場 90個攤位展售多項農產品
農業部農糧署今天輔導國立中興大學舉辦「2025有機生活日」活動，以「水果小鎮出任務．拾起有機回憶」為主題，設有90個攤位展售多樣有機農產品，讓民眾體驗有機農業的多元樣貌與魅力。
農糧署今天在中興大學舉辦「2025有機生活日」記者會。農糧署副署長陳啟榮表示，面對氣候變遷及全球暖化等問題，農業部提出「智慧韌性 永續安心」農業政策行動策略，將推廣有機及友善環境耕作列為重要推動政策。
他說，目前國內有機驗證農戶達6246戶，有機及友善環境耕作面積達2萬8400公頃，輔導成立11處有機農業促進區。有機生活日活動展現政府、業界、農民共同支持有機農業的決心。
活動現場的有機市集，匯集各地有機蔬果與加工品，還有有機知識問答與食農體驗，讓親子同樂學習。透過展售與教育推廣，鼓勵民眾支持在地有機農產品，感受土地與有機的連結。
