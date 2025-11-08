陽明交大校友辦熱音趴 跨半世紀樂團接力搖滾

中央社／ 台北8日電

陽明交大校友發起「跨世代熱音演唱會」，今天由11組老中青樂團在台北輪番登台搖滾，譜出一場難得的世代對話音樂節，讓音樂成為跨越年齡的語言，資深音樂人余光也到場相挺。

「PULSE Generations 跨世代熱音演唱會」由陽明交通大學傑出校友李良猷發起，他在56年前是交通大學（陽明交大前身）星聲社第二任社長與「半導體合唱團」的吉他手；此次以搖滾精神號召，獲得校方、校友總會與思源基金會全力支持，今天聚集橫跨半世紀的11組樂團，不分年齡世代熱力開唱。

代表老校友的「Somebody樂團」打響開場，團長李良猷彈貝斯，前台灣微軟副總林三元擔任男主唱；中生代「Heavy Body樂團」，由陽明交大牙醫系系主任林元敏領軍，結合7名牙醫師共同演出。

新生代樂團則展現校園創意，熱音社、星聲社等學生樂團輪番登場，以原創曲與翻唱經典歌曲，接力點燃青春舞台，亮麗展現專業領域以外的才藝。

「余光音樂雜誌」創辦人余光今天也到場相挺，他在台上感性表示，這場演唱會不只是表演，而是一場世代對話的音樂節。

陽明交大校長林奇宏表示，音樂是最能跨越年齡與時代的語言，這次空前的熱音演唱會定調為跨校區、跨世代、跨領域的嘉年華會，也是陽明交大的軟實力。

陽明交大 音樂 樂團

延伸閱讀

鳳凰颱風將大角度北轉侵台 關注2重點！北中南最搖滾風雨時間曝

直擊／顏正國人生殺青宴！李興文、喜翔現身告別式　現場宛如演唱會

鳳凰颱風最新路徑「登陸西南部」 南北搖滾風雨時程曝

董事長樂團取景嘉義城隍廟 搖滾跨界結合傳統民俗拍攝影片

相關新聞

成大機械系與校友首屆論壇 探討半導體與機器人跨域創新

成大機械系與成功機械文教基金會今天舉辦第一屆成機論壇，主題為機械工程在半導體與機器人產業跨域應用，產學界1百多人與會。5...

台大重點科技學院「半導體面面觀」 啟動「造山者」觀影教育推廣計畫

台大重點科技學院開設「半導體面面觀」課程，由曾任台積電研發處長的台大領導學程兼任教授楊光磊主持，與欣銓科技合作，啟動「《...

台大百年百大貢獻事蹟 全民健保制度、胃癌防治入選

國立台灣大學將於2028年迎接百歲校慶，今天舉行第二屆百大貢獻事蹟發布會，今年選出15件百大貢獻事蹟。入選包括全民健保制...

紐倫堡發明展摘金 中原大學可視化奈米顯微鏡突破極限

德國紐倫堡國際發明展（iENA）閉幕，中原大學醫工、化工系以4項專利技術代表國家參展，榮獲1金、2銅及INNOPA頒發最...

偉文螺絲、力翰全球等扣件業全力相挺 中正大學勇奪國際 iGEM 金牌

2025年國際基因工程機器大賽iGEM在法國巴黎圓滿落幕，中正大學代表隊在這場全球矚目的賽事中，獲得金牌的最高成就；過程...

中原大學奪全國資訊應用創新賽3項第1 AI智慧研發8連霸

中原大學參加年度大專校院資訊應用服務創新競賽，勇奪3項第1、1項第2及多項佳作、特別獎，AI應用與研發還締造連8連霸紀錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。