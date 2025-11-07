台大重點科技學院「半導體面面觀」 啟動「造山者」觀影教育推廣計畫

台大重點科技學院開設「半導體面面觀」課程，由曾任台積電研發處長的台大領導學程兼任教授楊光磊主持，與欣銓科技合作，啟動「《造山者》紀錄片觀影教育推廣計畫」。楊光磊強調，當台灣的半導體科技走向國際貢獻之際，最重要的人才培育也必須與時俱進，強調國際化與宏觀視野，作好多方準備。

「《造山者》紀錄片觀影教育推廣計畫」由欣銓科技支持，透過《造山者》紀錄片，增進台大重點科技學院學生對台灣半導體產業發展的歷史認知與人文關懷。欣銓科技是全球知名專業半導體測試公司，透過協助台大重點科技學院，強化企業在ESG的社會責任承諾。

「半導體面面觀」課程吸引許多國內外學生修習，楊光磊強調，此次觀影活動將邀請課程中的外籍生與本國學生共同參與，感懷當年孫運璿、李國鼎等先驅者從無到有的艱辛歷程及「只許成功不許失敗」的堅定志向。紀錄片所追述的篳路藍縷開創精神，期能激勵學承襲創業者的勇氣與奮進力，為台灣半導體科技的未來奠定深厚的人文基礎。

欣銓科技董事長盧志遠指出，欣銓科技關注人才培育與社會責任實踐，造山者的觀影計畫是將台灣科技發展的歷史經驗，直接傳遞給未來科技棟樑的最佳方式，符合欣銓科技在ESG報告書中對於社會責任、教育傳承和回饋社會的承諾。

推動「《造山者》紀錄片觀影教育推廣計畫」的台大公共衛生學院兼任教授金傳春指出，特別感謝盧志遠的支持，這次學界與業界在整合科技人文教育上合作是新嘗試，有助於拓寬年輕學子的國際視野，尤其在人工智能（AI）新紀元，未來串聯醫藥衛生，將更能提升民眾健康福祉。 台大重點科技學院開設「半導體面面觀」課程，由曾任台積電研發處長的台大領導學程兼任教授楊光磊主持，與欣銓科技合作，啟動「《造山者》紀錄片觀影教育推廣計畫」。圖／聯合報系資料照片

商品推薦