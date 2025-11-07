台大百年百大貢獻事蹟 全民健保制度、胃癌防治入選

國立台灣大學將於2028年迎接百歲校慶，今天舉行第二屆百大貢獻事蹟發布會，今年選出15件百大貢獻事蹟。入選包括全民健保制度的倡議與建制、感染控管與胃癌防治，以及推動災防科技建立國際級防災韌性，預警並降低天然災害對社會的影響。

公衛學院鄭守夏打趣，健保今年正值30年，「台灣民眾不一定有金卡、銀卡，但一定有健保卡。」健保制度確保了國人就醫無礙，不會因病而貧。早年由教授陳拱北提出政策方向，從貢寮保健站做起，推廣到讓全國讓偏鄉都有醫師，1990年前後開始推動，包括楊志良、張博雅、陳建仁、葉金川等，都是當年的健保推手之一。健保如今已成為台灣社會體系重要的一環，公衛學院非常榮幸經手健保開發與延續。

醫學院院長吳明賢說，醫學院選出「感染控管」為百大貢獻，從1980年代推動感染管制制度，至1990至2000年，建立全國性感染防治網絡，爾後2003年SARS爆發，也因為防治網絡，讓SARS於半年就結束。後續如2009年H1N1以及近年新冠肺炎，都因成熟的體系讓防疫成功，也讓台灣的政治、經濟能維持穩定，「我們是隱形的護國神山。」對國家穩定實為重要。

再者，醫學院也與公衛學院合作，選出「治療幽門螺旋桿菌以預防胃癌」。吳明賢說，1983年國際發現幽門桿菌致病機制，台大團隊則於1995年提出假說，後參與WHO國際癌症研究機構IARC制定全球防治指引，也於國內促成健保擴大幽門桿菌治療給付，並推動以篩檢與根除幽門桿菌為核心的胃癌防治政策，成功降低國人胃癌死亡率。

電資學院選出「推動全球華語語音技術與語音資訊檢索技術」，電機資訊學院院長吳宗霖表示，院士李琳山為華語語音技術的開創者，1984年研製全球首套中文語音合成系統，讓電腦首次說出華語；之後推動中文語音辨識，1995年推出可辨識連續華語的金聲三號，具相同功能的Apple Siri還要16年後才問世。

再者，吳宗霖也說，電資學院也選出「變分電磁學研究」，變分反應理論（VRT）與共形映射技術獲國際肯定，對世界的無線通訊、半導體產業都產生深遠影響。教授李金發更將技術帶回美國創業，開發出可以商用運轉的HFSS半導體設計模擬軟體，讓半導體下製成，影響深遠。

工學院院長闕蓓德則說，也與理學院共同發布「災防科技、培育救災重建人才」，921震後工學院投入勘災，推動災害防救體系，讓災防科技落地保衛家園。理學院院長葉素玲則說，理學院於90年代推動國家計劃與跨部會整合，近年來國人可以看到指揮中心由行政院長等跨部會單位坐鎮，都是災害防救奠定的基礎。

另外，本次選出百大貢獻也包括「引領台灣活動構造與地質研究」、「台灣天然物化學先驅者與有機化學人才培育」、「台灣原住民知識傳統確立」、「台灣動物科技發展」、「國家公園、保護區與育種保育制度建立」、「化工製成與粉粒技術開創」、「釀造學講座」、「台灣民主動態研究」、「台灣本土社會人文研究」等。貢獻事蹟將由台大集結成冊，編成百歲榮光系列書籍，作為百年紀念與重要歷史文獻。

