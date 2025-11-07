紐倫堡發明展摘金 中原大學可視化奈米顯微鏡突破極限

德國紐倫堡國際發明展（iENA）閉幕，中原大學醫工、化工系以4項專利技術代表國家參展，榮獲1金、2銅及INNOPA頒發最佳創新獎。金牌是首次發表的「可視化奈米顯微鏡」台美專利技術，以全內反射散射量測突破暗視野極限，賦予顯微鏡「奈米視覺」，可清晰觀察活體細胞與內部結構，技術亮點獲評審青睞，一舉摘下金牌。

德國紐倫堡國際發明展為全球具指標的發明展，今年有21國、逾540項作品參賽，台灣代表團大學組有5校參加，中原大學醫工系教授林政鞍奪金，化工系張雍、林義峯各獲1面銅牌，化工系劉偉仁獲印尼發明與創新促進協會頒最佳創新獎（特別獎）。

校方表示，林政鞍以全內反射散射量測的專利裝置技術，用在可視化奈米顯微鏡贏得金牌，此專利開發出操作簡易的暗視野顯微鏡，具備奈米視覺的功能，能清楚觀察活體細胞及其內部結構、病原菌、外泌體、單一奈米金顆粒等，突破人類對於顯微鏡的想像，適用於材料科學、生醫影像、細胞觀察等領域，已進入試量產階段。

林政鞍表示，此專術經國科會整合型計畫、產學合作計畫、萌芽計畫支持，並整合業界「兆強科技」資源，加上中原醫工系友在耗材設計、顯微鏡技術與商發拓展的經驗傳承，讓此專利作品獨步全球。正如專利發明人之一、醫工系教授蔡育秀所言「只有想不到，沒有做不到」，期許未來可發展出更多的產品技術，商轉接軌需要。

化工系教授張雍以「一種熱穩定型抗生物分子沾黏材料及其製造方法」作品獲銅牌，此發明技術首次打破傳統生醫材料限制，開發出具高熱穩定性與長效抗沾黏能力的新型模材，綠色製程不僅具備高度跨領域應用潛力，適用於醫療器材、生技裝置、食品與製藥製程等產業，且能有效對接全球醫材與膜濾材料市場。

化工系教授林義峯以「負載有氧化銅之纖維素氣凝膠及其之製備方法與用途」獲銅牌，化工碩一學生陳宥妤也參與研究，這項發明以高效、低成本、可再生、無二次汙染的新材料製成，可有效應用於工業廢水處理，提升人民生活品質與環境健康。

化工系教授劉偉仁以「鋰離子電池負極材料」獲最佳創新獎，作品開發出具高穩定性與可快充的負極材料技術，有效提高人們日常生活中電池的安全性，應用於3C產品、工具機以及電動車，具市場潛力。

中原大學產學營運處表示，未來，將持續深化學術界與產業界的合作鏈結，助攻產業升級與轉型，將技術能量轉化為產界動能。 林政鞍向國際評審團介紹「可視化奈米顯微鏡」台美專利技術，展現台灣創新實力。圖／中原大學提供 化工系教授林義峯的創新技術可應用於工業汙水處理，落實環境永續。圖／中原大學提供 化工系教授劉偉仁（右）獲特別獎，圖為同作品在今年台灣創新技術博覽會榮獲鉑金獎。圖／中原大學提供 德國紐倫堡國際發明展中華民國代表團成員合影。圖／中原大學提供 化工系教授張雍的專利突破傳統生醫材料限制，綠色製程可對接全球醫材與膜濾市場，獲銅牌。圖／中原大學提供

商品推薦