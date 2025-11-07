快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事

紐倫堡發明展摘金 中原大學可視化奈米顯微鏡突破極限

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中原大學教授林政鞍（左）以生醫影像專利技術，獲紐倫堡國際發明展金牌大獎。圖／中原大學提供
中原大學教授林政鞍（左）以生醫影像專利技術，獲紐倫堡國際發明展金牌大獎。圖／中原大學提供

德國紐倫堡國際發明展（iENA）閉幕，中原大學醫工、化工系以4項專利技術代表國家參展，榮獲1金、2銅及INNOPA頒發最佳創新獎。金牌是首次發表的「可視化奈米顯微鏡」台美專利技術，以全內反射散射量測突破暗視野極限，賦予顯微鏡「奈米視覺」，可清晰觀察活體細胞與內部結構，技術亮點獲評審青睞，一舉摘下金牌。

德國紐倫堡國際發明展為全球具指標的發明展，今年有21國、逾540項作品參賽，台灣代表團大學組有5校參加，中原大學醫工系教授林政鞍奪金，化工系張雍、林義峯各獲1面銅牌，化工系劉偉仁獲印尼發明與創新促進協會頒最佳創新獎（特別獎）。

校方表示，林政鞍以全內反射散射量測的專利裝置技術，用在可視化奈米顯微鏡贏得金牌，此專利開發出操作簡易的暗視野顯微鏡，具備奈米視覺的功能，能清楚觀察活體細胞及其內部結構、病原菌、外泌體、單一奈米金顆粒等，突破人類對於顯微鏡的想像，適用於材料科學、生醫影像、細胞觀察等領域，已進入試量產階段。

林政鞍表示，此專術經國科會整合型計畫、產學合作計畫、萌芽計畫支持，並整合業界「兆強科技」資源，加上中原醫工系友在耗材設計、顯微鏡技術與商發拓展的經驗傳承，讓此專利作品獨步全球。正如專利發明人之一、醫工系教授蔡育秀所言「只有想不到，沒有做不到」，期許未來可發展出更多的產品技術，商轉接軌需要。

化工系教授張雍以「一種熱穩定型抗生物分子沾黏材料及其製造方法」作品獲銅牌，此發明技術首次打破傳統生醫材料限制，開發出具高熱穩定性與長效抗沾黏能力的新型模材，綠色製程不僅具備高度跨領域應用潛力，適用於醫療器材、生技裝置、食品與製藥製程等產業，且能有效對接全球醫材與膜濾材料市場。

化工系教授林義峯以「負載有氧化銅之纖維素氣凝膠及其之製備方法與用途」獲銅牌，化工碩一學生陳宥妤也參與研究，這項發明以高效、低成本、可再生、無二次汙染的新材料製成，可有效應用於工業廢水處理，提升人民生活品質與環境健康。

化工系教授劉偉仁以「鋰離子電池負極材料」獲最佳創新獎，作品開發出具高穩定性與可快充的負極材料技術，有效提高人們日常生活中電池的安全性，應用於3C產品、工具機以及電動車，具市場潛力。

中原大學產學營運處表示，未來，將持續深化學術界與產業界的合作鏈結，助攻產業升級與轉型，將技術能量轉化為產界動能。

林政鞍向國際評審團介紹「可視化奈米顯微鏡」台美專利技術，展現台灣創新實力。圖／中原大學提供
林政鞍向國際評審團介紹「可視化奈米顯微鏡」台美專利技術，展現台灣創新實力。圖／中原大學提供
化工系教授林義峯的創新技術可應用於工業汙水處理，落實環境永續。圖／中原大學提供
化工系教授林義峯的創新技術可應用於工業汙水處理，落實環境永續。圖／中原大學提供
化工系教授劉偉仁（右）獲特別獎，圖為同作品在今年台灣創新技術博覽會榮獲鉑金獎。圖／中原大學提供
化工系教授劉偉仁（右）獲特別獎，圖為同作品在今年台灣創新技術博覽會榮獲鉑金獎。圖／中原大學提供
德國紐倫堡國際發明展中華民國代表團成員合影。圖／中原大學提供
德國紐倫堡國際發明展中華民國代表團成員合影。圖／中原大學提供
化工系教授張雍的專利突破傳統生醫材料限制，綠色製程可對接全球醫材與膜濾市場，獲銅牌。圖／中原大學提供
化工系教授張雍的專利突破傳統生醫材料限制，綠色製程可對接全球醫材與膜濾市場，獲銅牌。圖／中原大學提供

材料 專利 奈米

延伸閱讀

中原大學奪全國資訊應用創新賽3項第1 AI智慧研發8連霸

勤益科大教授李國義研發遠端車廂降溫裝置 奪紐倫堡國際發明展金牌

台大學士班明年提供3491個名額 申請入學管道占51%

10年爭取200公尺人行道 中原大學攜手地方突破不可能

相關新聞

紐倫堡發明展摘金 中原大學可視化奈米顯微鏡突破極限

德國紐倫堡國際發明展（iENA）閉幕，中原大學醫工、化工系以4項專利技術代表國家參展，榮獲1金、2銅及INNOPA頒發最...

中原大學奪全國資訊應用創新賽3項第1 AI智慧研發8連霸

中原大學參加年度大專校院資訊應用服務創新競賽，勇奪3項第1、1項第2及多項佳作、特別獎，AI應用與研發還締造連8連霸紀錄...

台大系統3校出席QS亞太高教峰會 團體戰拓展國際合作

國立台灣大學、國立台灣科技大學與國立台灣師範大學組成的「國立台灣大學系統」，11月4日至6日參加在韓國高麗大學首爾校區舉...

台大百年百大貢獻事蹟 全民健保制度、胃癌防治入選

國立台灣大學將於2028年迎接百歲校慶，今天舉行第二屆百大貢獻事蹟發布會，今年選出15件百大貢獻事蹟。入選包括全民健保制...

偉文螺絲、力翰全球等扣件業全力相挺 中正大學勇奪國際 iGEM 金牌

2025年國際基因工程機器大賽iGEM在法國巴黎圓滿落幕，中正大學代表隊在這場全球矚目的賽事中，獲得金牌的最高成就；過程...

蘆竹警強化外籍生防詐免疫力 前進開南大學提醒這些事

蘆竹分局特別前往開南大學，針對越南籍學生進行重點宣導強化防詐免疫力。圖：警方提供 桃園市蘆竹警分局深知外籍學生常因語言隔閡成為詐騙集團鎖定目標，特別前往開南大學，針對越南籍學生進行重點宣導，強化防詐免

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。