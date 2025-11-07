偉文螺絲、力翰全球等扣件業全力相挺 中正大學勇奪國際 iGEM 金牌

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
偉文螺絲、力翰全球等扣件業全力相挺，中正大學勇奪國際iGEM金牌。業者提供
2025年國際基因工程機器大賽iGEM在法國巴黎圓滿落幕，中正大學代表隊在這場全球矚目的賽事中，獲得金牌的最高成就；過程中偉文螺絲、力翰全球、寬仕等在地扣件產業默默支持力挺功不可沒，產業界傳為佳話。

偉文螺絲董事長洪偉文指出，國際基因工程機械競賽（iGEM）堪稱全球最具規模的合成生物學賽事，每年匯聚來自世界各地數百支隊伍，參賽者需以基因工程技術破解現實難題。

力翰全球總經理吳宗翰表示，中正大學在iGEM競賽中得到金牌，具有重大的學術價值和實際應用前景，為台灣生技界再添光彩，墊高台灣生技實力。

中正大學此次取得iGEM佳績，離不開來自高雄在地扣件產業的支持，包括偉文螺絲、力翰全球、豪塗扣科技、寬仕、鼎造、進順成、勇勁、朝井、全葳與董事長王義福等得知中正大學iGEM團隊將前進國際賽事，且國際賽事費用甚鉅，義無反顧慷慨解囊，回饋教育與社會，企業力挺下中正大學參賽團隊無後顧之憂，全心全力參加比賽，並在國際賽場上大放異彩。

此次中正大學iGEM團隊研究成果不僅展現中正大學在學術研究領域的科研實力，同時彰顯跨領域協作的價值，同時持續推動跨界合作，鼓勵學生參與國內外競賽，結合理論與實務，為全球健康與科技創新貢獻力量。

