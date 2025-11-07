偉文螺絲、力翰全球等扣件業全力相挺 中正大學勇奪國際 iGEM 金牌
2025年國際基因工程機器大賽iGEM在法國巴黎圓滿落幕，中正大學代表隊在這場全球矚目的賽事中，獲得金牌的最高成就；過程中偉文螺絲、力翰全球、寬仕等在地扣件產業默默支持力挺功不可沒，產業界傳為佳話。
偉文螺絲董事長洪偉文指出，國際基因工程機械競賽（iGEM）堪稱全球最具規模的合成生物學賽事，每年匯聚來自世界各地數百支隊伍，參賽者需以基因工程技術破解現實難題。
力翰全球總經理吳宗翰表示，中正大學在iGEM競賽中得到金牌，具有重大的學術價值和實際應用前景，為台灣生技界再添光彩，墊高台灣生技實力。
中正大學此次取得iGEM佳績，離不開來自高雄在地扣件產業的支持，包括偉文螺絲、力翰全球、豪塗扣科技、寬仕、鼎造、進順成、勇勁、朝井、全葳與董事長王義福等得知中正大學iGEM團隊將前進國際賽事，且國際賽事費用甚鉅，義無反顧慷慨解囊，回饋教育與社會，企業力挺下中正大學參賽團隊無後顧之憂，全心全力參加比賽，並在國際賽場上大放異彩。
此次中正大學iGEM團隊研究成果不僅展現中正大學在學術研究領域的科研實力，同時彰顯跨領域協作的價值，同時持續推動跨界合作，鼓勵學生參與國內外競賽，結合理論與實務，為全球健康與科技創新貢獻力量。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言