中原大學奪全國資訊應用創新賽3項第1 AI智慧研發8連霸

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中原大學參加全國資訊應用創新服務競賽囊括3項第1，和其他獎項。圖／中原大學提供
中原大學參加全國資訊應用創新服務競賽囊括3項第1，和其他獎項。圖／中原大學提供

中原大學參加年度大專校院資訊應用服務創新競賽，勇奪3項第1、1項第2及多項佳作、特別獎，AI應用與研發還締造連8連霸紀錄，展現卓越的創新與研發實力。獲大獎作品都以人工智慧為核心，聚焦牙科臨床應用與創新解決方案。

校方表示，大專校院資訊應用服務創新競賽由數位發展部、教育部、中華民國資訊管理學會主辦，今年吸引151所大專校院、1964隊逾9000位師生參與，規模再創新高。

中原大學學生在競賽展現AI應用與研發能量，電子工程系老師陳世綸指導資管系學生，以「智慧牙周病AI輔助系統」獲產學合作（組一）第1名，也是8連霸佳績。陳世綸同時帶團隊以「看見牙位與病徵（OralEye）」勇奪產學合作（組三），及產業創新AI組雙料第1，另一項作品「智能植牙與炎症守護（AI-DentPath）」獲產學合作（組二）第2名。

資管系學生梁晉豪、于凱薰、盧品諭開發「智慧牙科AI輔助系統」，結合AI與自動化技術，可即時進行X光影像分析與病灶標註，整合診斷與治療流程，顯著提升臨床決策效率；同時導入大語言模型打造智慧諮詢介面，促進醫病溝通，實現智慧化、人本化的牙科服務。

電子系研發的「OralEye」、「AI-DentPath」兩系統融合深度學習與影像辨識技術，強化牙科臨床診斷的精準度與效率。其中，「OralEye」具備低成本與高精度優勢，兼具臨床與偏鄉醫療可行；「AI-DentPath」專注於植牙規畫，可自動生成最佳植牙路徑、精準定位植體螺紋並量化炎症程度。陳世綸老師指出，兩項成果皆與桃園長庚醫院合作完成臨床驗證，展現AI於牙科診斷與治療輔助的實際價值，研究成果充分體現學術創新，與臨床應用的跨域整合價值。

電子系學生分享，牙科AI開發的核心在於從影像中找出關鍵特徵，在不斷試驗中克服技術挑戰，團隊在開發創新架構DAFNet ，與設計TPD Loss的過程中雖歷經困難，但模型準確率顯著提升的成果令人振奮。

資管系老師李國誠指導團隊開發「Flowin’-數位行動心流助理」，結合AI與穿戴裝置協助壓力管理與專注提升；老師廖秀莉團隊研發「醫心機We力-機場醫療通報系統」，以Flutter與SQLite打造離線可用、雙語介面的智慧醫療流程；智慧運算與量子資訊學院老師胡筱薇團隊，以AI結合探測器提升廢棄玩具回收效率，展現中原大學以智慧科技實踐永續發展的亮點成果。

