台大系統3校出席QS亞太高教峰會 團體戰拓展國際合作

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學、國立台灣科技大學與國立台灣師範大學組成的「國立台灣大學系統」，於11月4日至6日參加在韓國高麗大學首爾校區舉行的QS亞太高教峰會。圖／台科大提供
國立台灣大學、國立台灣科技大學與國立台灣師範大學組成的「國立台灣大學系統」，11月4日至6日參加在韓國高麗大學首爾校區舉行的QS亞太高教峰會。台大系統以整合資源、協同發展的「團體戰」模式亮相，展現台灣高等教育在亞太區域的實力與合作潛能，推動國際交流與高教合作。

今年代表團由台大副校長兼台大系統執行長丁詩同領軍，偕同台科大副校長周子銓及台師大研發長許瑛玿率出席，除參與高峰論壇、講座外，台大系統也在現場設置聯合攤位，向與會者介紹3校在研究創新、國際合作及教育實踐等面向的成果與發展方向，也吸引多所東南亞、日韓港澳及中東地區的大學駐足，探討交換學生、雙聯學位、聯合研究等合作可能。

丁詩同表示，在快速變遷的國際高教環境中，個別學校的力量有限，希望透過互補優勢、資源共享的團體戰，在國際舞台上形塑更長遠、更具影響力的地位。

台科大副校長周子銓說，台科大參與其中，不只展示學校在各方面發展的成果，也希望透過國際場合尋找新的合作模式，並與各國學府串聯。同時期待能藉此共同推動國際研究專案、永續策略經營及青年科研交流。

此外，QS亞太高教峰會也特別邀請聯合國前秘書長潘基文發表演講。他表示，全球正面臨氣候變遷、貧富差距、科技變革與政治關係緊張等挑戰，唯有跨國、跨世代與跨學科合作，才能尋求永續的解方。優質教育是應對全球挑戰的關鍵力量，呼籲各國大學攜手培養具全球視野與責任感的青年，使其成為改變世界的創造者。

