快訊

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

興大研發AI聽覺衣服 可遠端聽診、與機器人聊天

中央社／ 台中5日電

中興大學材料科學與工程學系團隊利用衣服上的靜電與說話聲波產生的電訊號，發明具有AI聽覺的衣服，可與機器人連結進行溝通，還可遠端分析心跳聲，做到遠端聽診。

國立中興大學今天發布新聞稿，材料科學與工程學系賴盈至教授團隊利用衣服上的靜電，發明具有AI聽覺的衣服，穿戴身上，可以隨身、遠端監測心音，透過衣服進行遠端對話、索取雲端資訊（如google導航），甚至可透過衣服連結Chatgpt，與AI聊天機器人進行溝通。

賴盈至表示，說話時的聲波造成衣服的振動，接連帶動衣服上的靜電，產生的電訊號可用來判斷，並利用奈米材料將靜電的強度放大，將聲音的訊號與機器連接，可分辨講話內容，透過衣服「聽到的訊號」與電腦ChatGPT溝通，等於讓衣服「有聽覺」。

他也提到，聽診器已經發明百年，現在仍得透過實際接觸，才能聽到肺部有無問題，新冠肺炎疫情期間，醫療行為改變但線上問診仍受到侷限。他認為若透過衣服就可聽診，可藉由遠端聽診，分辨心跳聲或胎心音是否有異常。

這項實踐將可實現電影中的超級衣物的AI與聽覺功能，未來有助於隨身醫療、遠端監測、智慧衣物的實現研究成果發表兩篇國際頂尖期刊，分別為「科學進展」（Science Advances）與「先進功能材料」（Advanced Functional Materials）。

靜電 材料

延伸閱讀

南港老爺聯手Bose推「聲影娛樂室」 客房沉浸式音質開箱預定起跑

理想混蛋出道8年攻蛋 雞丁激瘦橘髮撞臉GD！韋禮安現身組「理想鳥蛋」

吞嚥退化也能吃！慈濟研發「味覺泡泡」助末期病人再嘗幸福

榮登動物園第一人！阿龔揭蘇打綠內幕「不能帶回家」

相關新聞

台大學號藏歧視文化？校友自曝被酸「洗學歷」釣出一票過來人

時事評論員周偉航日前在Threads爆料，台大學生在萬聖節穿上白色衣服扮成「盧秀燕」打鼓，遭批「有辱台大」，令他感嘆「考進來拿到B開頭的學號再說」。身為台大校友的作家「小花媽」張慧慈也在臉書分享自身經歷，提到就讀台大社會研究所碩士班期間，被同學知道學號是R開頭時曾被嗆「喔，洗學歷的啊！」，引發熱議。

台師大團隊以「渦旋光」實現多階光電記憶 開創儲存新途徑

國立台灣師範大學物理系教授藍彥文、陸亭樺領導研究團隊，成功展示以光的軌道角動量（Orbital Angular Mome...

東海大學創校70周年 2026年「QS亞洲大學排名」大躍進

國際高等教育評比機構QS（Quacquarelli Symonds）昨公布2026年最新「QS亞洲大學排名」。東海大學以...

崇越力挺國立臺北大學女子排球校隊特色運動發展計畫

崇越（5434）5日指出，長期推動全齡運動，視為落實ESG的重點，堅信運動為提升國民健康與培育青年關鍵能力的基石。今年力...

新北打造專才媒合平台 今年13大學生入企業實習

為協助企業解決缺工問題、強化青年職場競爭力，新北市經發局今年持續推動「企業專才媒合平台」計畫，積極促進產學合作，協助企業...

細胞也有毛 陽明交大研究揭示細胞如何與外界溝通

細胞如何與外界對話？國立陽明交通大學生化暨分子生物研究所教授王琬菁與黃介嶸帶領研究團隊，利用人類視網膜色素上皮細胞，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。