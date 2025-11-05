興大研發AI聽覺衣服 可遠端聽診、與機器人聊天
中興大學材料科學與工程學系團隊利用衣服上的靜電與說話聲波產生的電訊號，發明具有AI聽覺的衣服，可與機器人連結進行溝通，還可遠端分析心跳聲，做到遠端聽診。
國立中興大學今天發布新聞稿，材料科學與工程學系賴盈至教授團隊利用衣服上的靜電，發明具有AI聽覺的衣服，穿戴身上，可以隨身、遠端監測心音，透過衣服進行遠端對話、索取雲端資訊（如google導航），甚至可透過衣服連結Chatgpt，與AI聊天機器人進行溝通。
賴盈至表示，說話時的聲波造成衣服的振動，接連帶動衣服上的靜電，產生的電訊號可用來判斷，並利用奈米材料將靜電的強度放大，將聲音的訊號與機器連接，可分辨講話內容，透過衣服「聽到的訊號」與電腦ChatGPT溝通，等於讓衣服「有聽覺」。
他也提到，聽診器已經發明百年，現在仍得透過實際接觸，才能聽到肺部有無問題，新冠肺炎疫情期間，醫療行為改變但線上問診仍受到侷限。他認為若透過衣服就可聽診，可藉由遠端聽診，分辨心跳聲或胎心音是否有異常。
這項實踐將可實現電影中的超級衣物的AI與聽覺功能，未來有助於隨身醫療、遠端監測、智慧衣物的實現研究成果發表兩篇國際頂尖期刊，分別為「科學進展」（Science Advances）與「先進功能材料」（Advanced Functional Materials）。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言