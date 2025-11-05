快訊

東海大學創校70周年 2026年「QS亞洲大學排名」大躍進

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海70周年校慶運動會，師生共同歡慶QS亞洲大學排名躍進，榮登全台私立非醫學類大學第一名。圖／東海大學提供
東海70周年校慶運動會，師生共同歡慶QS亞洲大學排名躍進，榮登全台私立非醫學類大學第一名。圖／東海大學提供

國際高等教育評比機構QS（Quacquarelli Symonds）昨公布2026年最新「QS亞洲大學排名」。東海大學以學術與創新成果，名列亞洲第228名、全台第15名，相較去年亞洲第261名，今年大幅躍進，並於創校70周年之際，榮登全台私立非醫學類大學第一名。

東海大學日前盛大舉辦「東海牛奶節嘉年華」暨「小王子玫瑰園」揭幕儀式，象徵東海在70年榮光之後，再度迎向教育新元年的蛻變時刻。校長張國恩於典禮中宣示，「人生七十才開始，東海七十也才剛要開始。」他指出，東海不僅翻轉，更全面蛻變為融合AI與人文精神的創新大學，並以實際成果獲得國際肯定。

張國恩說，這兩年來，東海無論在國際排名或永續發展領域皆屢創佳績，去年底再度蟬聯5年榮獲「台灣企業永續獎（TCSA）永續典範大學獎」，並以榜首之姿橫掃4項大獎，包括「十大典範大學」第一名、永續傑出人物獎、中文永續報告書金級典範獎，以及英文報告書銅級獎。

今年4月，東海大學更在「遠見USR大學社會責任獎」中一舉奪下4項大獎，其中「大學永續報告書」更榮獲首獎，展現其以信仰為根、以行動為證的教育使命。

張國恩表示，他會持續帶領東海追求教學卓越、創新研究，以及在國際學術排名獲得佳績，但東海的價值不在於獎項的數量，而在於「是否始終記得為誰而存在」。他引用創校校長曾約農的話「開創是我們的格言」，並強調「愛東海，就要勇於改變，讓變革與活力成為我們永續前進的力量。」

國際高等教育評比機構QS公布2026年最新「QS亞洲大學排名」，東海大學以學術與創新成果，名列亞洲第228名、全台第15名。圖／東海大學提供
國際高等教育評比機構QS公布2026年最新「QS亞洲大學排名」，東海大學以學術與創新成果，名列亞洲第228名、全台第15名。圖／東海大學提供

