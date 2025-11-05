快訊

崇越力挺國立臺北大學女子排球校隊特色運動發展計畫

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
越科技支持臺北大學「女子排球校隊特色運動發展計畫」，投入資源提升校隊競技成績。圖／公司提供
崇越（5434）5日指出，長期推動全齡運動，視為落實ESG的重點，堅信運動為提升國民健康與培育青年關鍵能力的基石。今年力挺國立臺北大學「女子排球校隊特色運動發展計畫」，投入資源，導入訓練制度化，運動科學化觀念，並提供教練培育，積極提升校隊競技成績。

崇越集團副董事長暨崇越科技永續長賴杉桂指出，崇越旗下XPORTS全越運動，打造優質運動場館，自日本引進「B.M.L.T.®初動負荷訓練」，結合運動科學檢測、專業器材設備與肌力體能訓練，建立專業運動訓練、運動恢復等機制，幫助運動員有效達到精準健康運動、運動技能精進。

全越運動自2022年起開始協助臺北大學女子排球校隊肌力體能及初動負荷訓練，當年隨即取得大專甲二級第二名的殊榮，獲得甲一級參賽資格；並支持臺北大學射箭與游泳校隊訓練。此外，與臺北醫學大學合作發展高齡體適能課程，針對不同體能需求，設計專屬運動計畫；同時導入運動科學檢測，提供亞運成棒教練團訓練與選拔依據，將運動專業延伸至產學合作層次。

崇越科技自2011年成立甲組成棒隊起，深耕基層棒球超過二十年，連續兩年贊助中華棒協舉辦「甲組成棒邀請賽」，並長期支持臺東卑南國中棒球隊推動科學化訓練、成立社區棒球隊、贊助新北市U18棒球錦標賽，為更多孩子開啟運動之路。除棒球外，崇越科技亦支持排球、籃球及各地青年體育活動，透過賽事贊助與教育講座等多元形式，致力運動文化向下扎根。

自2019年起，崇越科技以OT(Operate-Transfer)模式營運臺北大學運動中心，整合場館管理、專業課程與健康資源，打造完善的訓練場地、環境、措施與團隊，扮演運動員表現更上層樓的重要推手。

崇越科技表示，未來將持續推動運動產業發展與專業人才培育，結合運動教育、產學合作與產業創新，讓運動成為連結健康、教育與永續的力量。崇越集團長期深耕運動領域，並推動運動產業升級與創新，榮獲「2025 APSAA亞太永續行動獎」銅獎殊榮，展現對社會永續的努力與實質貢獻。

越科技支持臺北大學「女子排球校隊特色運動發展計畫」，投入資源提升校隊競技成績。圖／公司提供
相關新聞

台大學號藏歧視文化？校友自曝被酸「洗學歷」釣出一票過來人

時事評論員周偉航日前在Threads爆料，台大學生在萬聖節穿上白色衣服扮成「盧秀燕」打鼓，遭批「有辱台大」，令他感嘆「考進來拿到B開頭的學號再說」。身為台大校友的作家「小花媽」張慧慈也在臉書分享自身經歷，提到就讀台大社會研究所碩士班期間，被同學知道學號是R開頭時曾被嗆「喔，洗學歷的啊！」，引發熱議。

崇越力挺國立臺北大學女子排球校隊特色運動發展計畫

崇越（5434）5日指出，長期推動全齡運動，視為落實ESG的重點，堅信運動為提升國民健康與培育青年關鍵能力的基石。今年力...

新北打造專才媒合平台 今年13大學生入企業實習

為協助企業解決缺工問題、強化青年職場競爭力，新北市經發局今年持續推動「企業專才媒合平台」計畫，積極促進產學合作，協助企業...

台師大團隊以「渦旋光」實現多階光電記憶 開創儲存新途徑

國立台灣師範大學物理系教授藍彥文、陸亭樺領導研究團隊，成功展示以光的軌道角動量（Orbital Angular Mome...

細胞也有毛 陽明交大研究揭示細胞如何與外界溝通

細胞如何與外界對話？國立陽明交通大學生化暨分子生物研究所教授王琬菁與黃介嶸帶領研究團隊，利用人類視網膜色素上皮細胞，發現...

創校65年 中山醫大以特展與影像故事回望創辦人初心

中山醫學大學舉辦「創辦人日特展」，以「川流不息・結繩成網」為主題，慶祝創校65周年。活動結合特展與校史紀錄片「做對的事」...

