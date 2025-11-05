崇越力挺國立臺北大學女子排球校隊特色運動發展計畫

崇越（5434）5日指出，長期推動全齡運動，視為落實ESG的重點，堅信運動為提升國民健康與培育青年關鍵能力的基石。今年力挺國立臺北大學「女子排球校隊特色運動發展計畫」，投入資源，導入訓練制度化，運動科學化觀念，並提供教練培育，積極提升校隊競技成績。

崇越集團副董事長暨崇越科技永續長賴杉桂指出，崇越旗下XPORTS全越運動，打造優質運動場館，自日本引進「B.M.L.T.®初動負荷訓練」，結合運動科學檢測、專業器材設備與肌力體能訓練，建立專業運動訓練、運動恢復等機制，幫助運動員有效達到精準健康運動、運動技能精進。

全越運動自2022年起開始協助臺北大學女子排球校隊肌力體能及初動負荷訓練，當年隨即取得大專甲二級第二名的殊榮，獲得甲一級參賽資格；並支持臺北大學射箭與游泳校隊訓練。此外，與臺北醫學大學合作發展高齡體適能課程，針對不同體能需求，設計專屬運動計畫；同時導入運動科學檢測，提供亞運成棒教練團訓練與選拔依據，將運動專業延伸至產學合作層次。

崇越科技自2011年成立甲組成棒隊起，深耕基層棒球超過二十年，連續兩年贊助中華棒協舉辦「甲組成棒邀請賽」，並長期支持臺東卑南國中棒球隊推動科學化訓練、成立社區棒球隊、贊助新北市U18棒球錦標賽，為更多孩子開啟運動之路。除棒球外，崇越科技亦支持排球、籃球及各地青年體育活動，透過賽事贊助與教育講座等多元形式，致力運動文化向下扎根。

自2019年起，崇越科技以OT(Operate-Transfer)模式營運臺北大學運動中心，整合場館管理、專業課程與健康資源，打造完善的訓練場地、環境、措施與團隊，扮演運動員表現更上層樓的重要推手。

崇越科技表示，未來將持續推動運動產業發展與專業人才培育，結合運動教育、產學合作與產業創新，讓運動成為連結健康、教育與永續的力量。崇越集團長期深耕運動領域，並推動運動產業升級與創新，榮獲「2025 APSAA亞太永續行動獎」銅獎殊榮，展現對社會永續的努力與實質貢獻。 越科技支持臺北大學「女子排球校隊特色運動發展計畫」，投入資源提升校隊競技成績。圖／公司提供

